Juve, il riscatto dei social: “C’è chi ne parla ancora male”

Sempre Cristiano Ronaldo. Il Portogallo riesce a battere 3-0 l’Ungheria in un match che sembrava stregato per la formazione lusitana. Poi nel finali (negli ultimi 10 di gioco), il Portogallo va a segno tre volte contro l’Ungheria con le reti messe a segno da Guerreiro e con la doppietta del solito CR7.

Ronaldo ancora da record

Per Cristiano Ronaldo non c’è solo la soddisfazione di aver trascinato la sua nazionale alla vittoria all’esordio europeo ma anche quella personale. Il portoghese della Juventus infatti è il primo giocatore a giocare cinque Europei, il primo a segnare in cinque Europei ed è il miglior marcatore nella storia della manifestazione continentale. Numeri da capogiro per il numero 7 che non smette mai di stupire.

Tifosi della Juve scatenati

La doppietta di Cristiano Ronaldo scatena anche i tifosi della Juve. Nonostante un’estate di dubbi sul futuro del fuoriclasse, i fan bianconeri si schierano sempre dalla sua parte come testimonia il messaggio di Enrico: “Doppietta all’esordio. 11 gol agli Europei. Record su record. A 26 anni è affamato come un ragazzino. E ricordiamo che in Italia esiste gente che continua a criticarlo”. “E’ chiaro che anche lui ha ciccato delle partite – scrive Mattia – Però se tiene in piedi la baracca nell’80% delle gare è assurdo criticarlo per alcuni match sbagliati”.

I social impazziscono per lui: “Bisogna avere dei seri problemi per non volere in squadra uno dei giocatori più forti della storia del calcio”. L’ultima stagione con la maglia della Juventus ha senza dubbio lasciato strascichi. Anche il portoghese non è stato esente da colpe e il suo contratto potrebbe essere un peso difficile da reggere per una squadra che ha bisogno di inserire forze fresche ma la gran parte dei tifosi della Juventus sostengono che non si possa fare a meno di lui.

I rimpianti bianconeri

La doppietta di CR7 contro l’Ungheria aumenta anche i rimpianti per una stagione non proprio esaltante: “Con un centrocampo degno non so dove saremmo arrivati con Ronaldo – scrive Mary – E’ questo il più grande rimpianto”.

SPORTEVAI | 15-06-2021 20:42