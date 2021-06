Euro 2020: Cristiano Ronaldo spreca e poi si riscatta, Portogallo ok

Il Portogallo ha esordito con una vittoria più sofferta del previsto a Euro 2020: la selezione di Santos ha superato per 3-0 l’Ungheria grazie alle reti di Guerreiro e alla doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale di partita. Il catenaccio ideato da Marco Rossi ha tenuto in scacco i campioni in carica per oltre 80′ (CR7 ha sprecato malamente una grande occasione), poi nel finale i portoghesi sono riusciti a sfondare portando a casa tre punti preziosissimi.

LA GARA

Il Portogallo domina il gioco nel primo tempo ma non riesce a sfondare il fortino eretto dall’Ungheria. I padroni di casa, spinti dallo stadio gremito della Puskas Arena come ai tempi pre-Covid, si difendono strenuamente con la difesa a cinque, efficace fino all’intervallo contro i lusitani. La squadra di Santos si fa vedere in due occasioni con Diogo Jota, ma il portiere dei magiari Gulacsi non si fa sorprendere.

Nel finale di tempo arriva la prima vera grande occasione del match: Guerreiro pesca Cristiano Ronaldo con un perfetto traversone da sinistra, ma CR7 spreca clamorosamente spedendo alto a porta sguarnita.

Ripresa: i ritmi sono più bassi, il Portogallo non riesce a trovare la chiave per aprire il catenaccio ungherese. Gulacsi respinge al 48′ il colpo di testa di Pepe, Bruno Fernandes al 68′ ci prova dalla distanza senza successo. Il possesso palla insistito degli ospiti è ineffettivo, Santos cerca alternative e inserisce Rafa Silva pe Bernardo Silva.

Al 77′ Ronaldo chiede un rigore per un tocco sospetto di Fiola, per l’arbitro e il Var è tutto regolare. Nel finale Santos butta nella mischia Renato Sanches e André Silva: il Portogallo segna la rete del vantaggio all’85’, grazie a Raphael Guerreiro che con un tiro sporco spiazza Gulacsi.

Sbloccato il risultato, crolla il muro ungherese: due minuti dopo Ronaldo raddoppia su calcio di rigore, assegnato per fallo di Orban su Rafa Silva. Al 92′ arriva il tris ancora dell’attaccante della Juve, servito da Renato Sanches.

Non succede più nulla, il Portogallo centra tre punti d’oro nel girone più complicato dell’Europeo.

OMNISPORT | 15-06-2021 19:57