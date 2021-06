E' arrivata la decisione dell'Uefa: la lettera alla Juventus

La sentenza delle Commissione Uefa di settimana scorsa, che di fatto vietava qualsiasi forma di ritorsione contro i tre club ribelli ancora coinvolti nel progetto Superlega, sta portando le prime ripercussioni. L’Uefa ha infatti ammesso la Juventus all’edizione 2021-2022 della Champions League. La lettera dell’Uefa inviata al club, e per conoscenza alla Federcalcio, è datata 14 giugno. Lo riporta l’ANSA, citando fonti vicine alla società bianconera.

Questa decisione è ovviamente direttamente collegata alla sentenza della Commissione, alla quale si erano rivolte FIFA e Uefa per avere “giustizia”, a loro dire, contro i club che ancora non avevano rinnegato la Superlega, e cioè Barca e Real Madrid oltre ovviamente ai bianconeri.

L’Uefa lo scorso 9 giugno aveva ufficialmente sospeso il procedimento sanzionatorio contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per il progetto Superlega. “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”, aveva spiegato l’Uefa.

“La UEFA prende atto che la decisione di sospendere temporaneamente il procedimento è stata presa dall’organo di ricorso UEFA a seguito della notifica formale fatta alla UEFA dalle autorità competenti svizzere il 2 giugno 2021 di un’ingiunzione giudiziaria ex parte ottenuta il 20 aprile 2021 dalla persona giuridica European Super League Company SL del Tribunale commerciale n. 17 di Madrid (l’”Ordinanza del tribunale”)”, aveva aggiunto l’Uefa, che sostanzialmente si era ritrovata impotente di fronte alla decisione della Commissione, ma allo stesso tempo aveva proclamato la propria volontà di proseguire in altri gradi di giudizio.

Non è escluso, dunque, che le cose possano cambiare anche a competizione in corso, in quanto non sarebbe davvero la prossima volta di decisioni retroattive nello sport.

“Siete ammessi alla Champions League”, è in sostanza il contenuto della lettera Uefa alla Juventus. Chissà che questo non possa cambiare qualcosa anche nei piani di mercato bianconeri, a cominciare da Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 15-06-2021 19:03