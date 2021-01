Juve, il tweet di Agnelli scatena un putiferio in rete

Ha scelto il giorno dopo la vittoria della sua Juventus sul Milan ma anche dell’uscita delle motivazioni della sentenza del Coni che ha ribaltato il giudizio su Juventus-Napoli. Andrea Agnelli è tornato a scrivere su Twitter dopo tempo immemore, oltre un anno, dall’agosto 2019. Scrivere è una parola grossa perché l’immagine postata dei due pullman della Juve parcheggiati a San Siro lasciano lo spazio a mille interpretazioni. E così hanno fatto i tantissimi commenti dei followers che si sono scatenati.

Juve, Agnelli e il tweet: celebrativo o polemico?

Sono passate da poco le 21 di un giovedì come tanti altri se non fosse che 24 ore prima la Juventus ha rilanciato le proprie ambizioni scudetto vincendo sul campo del Milan capolista. Andrea Agnelli torna a twittare. Nessuna parola, posta una foto di due pullman della squadra fuori da San Siro con i credits della fotografia e nient’altro. Non usava Twitter dal 19 agosto 2019. Un anno e mezzo fa.

Perché Agnelli ha postato la foto di due pullman Juve

La domanda sorge spontanea diceva Lubrano nella sua trasmissione omonima Mi manda Lubrano su Rai 3 tanti anni fa. E ancor di più sorge all’indomani di un post così sibillino. L’immagine dei bus Juve a San Siro è celebrativa del trionfo bianconero al Meazza? O invece, visti i tempi, s’è trattato di una frecciata silenziosa al Napoli e al Coni dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ha tolto la sconfitta a tavolino ai partenopei e il punto di penalizzazione uscite proprio nella giornata di ieri?

Agnelli scatena la rivolta social

I commenti sono tanti, tantissimi, in tutta la rete e ognuno dice la sua nella maniera più disparata. “Una foto che vale piu di mille parole. Noi saremo sempre diversi dagli altri! Grande presidente” ringrazia un tifoso della Juve e non è l’unico “Grande Pres! Noi a San Siro ci siamo andati!”. “Da interista gesto giusto sia per festeggiare anche mandare il segnale al Napoli, non c’è niente di male” scrive un fan nerazzurro mentre Salvatore fa polemica “In Inghilterra hanno rinviato due partite recentissimamente a poche ore dall’inizio e non c’è stata nessuna polemica ingigantire, nessuna penalizzazione ecc ecc”.

Per i tifosi bianconeri, Agnelli con questo tweet è diventato idolo indiscusso: “Il Presidente Andrea Agnelli con una semplice foto riesce a farli fumare tutti.. Adoro”, “Il vero fuoriclasse assoluto e indiscusso della Juventus si chiama Andrea Agnelli”; anche se qualcuno fa una riflessione più pratica e profonda: “Vi vedo entusiasti per la foto dei due pullman. Pur apprezzando Agnelli, quello che ha fatto e disfatto impunemente ed esce vincitore è il presidente del Napoli e la sua cricca. Anche se perdesse la gara con la Juve, ha salvato 1 punto di penalizzazione”.

SPORTEVAI | 08-01-2021 09:17