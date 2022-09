Juve, il vice di Allegri: "Izzo usa queste tecniche, Di Maria ingenuo"

18-09-2022 17:56

Al termine del match perso contro il Monza, Landucci è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Loro hanno avuto predominio territoriale. Bisogna sicuramente fare meglio, ma l’espulsione ha condizionato la partita. Di Maria è stato tartassato e lui c’è cascato. Sappiamo che Izzo è un calciatore che usa queste tattiche, anche se mi dicono che l’espulsione è stata giusta. È il momento di chiacchierare poco e fare fatti, era difficile rialzarsi dopo la brutta botta di mercoledì (la sconfitta in Champions col Benfica,ndr). Questo ha inciso, ma sono comunque scuse e le scuse non servono. Bisogna rialzarsi e pedalare”.

Landucci ha le idee chiare per ripartire: “Dal lavoro. È normale che i tifosi non siano contenti, non lo siamo neanche noi. Quando perdi è normale che i tifosi contestino, bisogna solo star zitti e lavorare Per venirne fuori però c’è solo il lavoro, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.