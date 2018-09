Juve, individuato l'erede di Alex Sandro

La Juventus avrà l’occasione di vedere da vicino Josè Gaya durante la partita contro il Valencia.

Il terzino spagnolo è stato individuato dalla società come l’erede di Alex Sandro per la prossima stagione. Marotta e Paratici avevano provato a trattare con il Valencia già in estate ma la decisione del giocatore di rimanere per un altro anno in Liga bloccò l’affare.

Possibile un nuovo asse di mercato Torino-Valencia, dopo le operazioni Zaza, Neto e l’ultima che ha portato Cancelo a vestire la maglia bianconera.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 16:20