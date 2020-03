Juve-Inter lunedì prossimo non convince, bufera sul web

L’ufficialità ci sarà mercoledì, dopo l’assemblea di Lega, ma tutto porta a pensare che la soluzione di recuperare le 6 gare rinviate di serie A nel prossimo week-end, facendo slittare il campionato di una giornata, sia quella più probabile. Il big-match Juventus-Inter si giocherebbe lunedì sera (per consentire ai nerazzurri di poter riposare un altro giorno visto che giovedì sera saranno impegnati al San Paolo contro il Napoli in coppa Italia).

LE POLEMICHE – Sarebbe l’ennesimo colpo di scena dopo che nelle ultime 48 ore si è detto e sentito di tutto, dalle porte chiuse al cambio in corsa con le semifinali di coppa Italia fino al rinvio al 13 maggio, due mesi e mezzo dopo la data prevista.

LE REAZIONI – L’ipotesi di far giocare Juve-Inter di lunedì però non piace a tutti e sul web i tifosi, sempre più confusi, si lamentano: “Se slitta la 27a giornata Juve-Inter deve giocarsi domenica. Non è possibile giocare lunedì giovedì EL, domenica e ancora giovedì EL”.

IL DECRETO – C’è chi scrive: “Quindi, riepilogando la proposta da circo: Juventus-Inter il 9? Ma il prossimo weekend c’è ancora un decreto del Governo, quindi si giocherebbero a porte chiuse tutte (tranne il big match). Dunque cosa sarebbe cambiato rispetto a ieri? Stadi chiusi, tranne a Torino. Barzelletta“.

PORTE CHIUSE – Un altro tifoso osserva: “L’unico modo era giocare tutte le partite considerate a rischio a porte chiuse. La situazione è letteralmente irrecuperabile in maniera coerente. Qualunque ulteriore mossa della serie A sarà contraddittoria (e, quindi, errata) rispetto alle precedenti”.

NEL MIRINO – Nel mirino dei tifosi della Juve invece resta Marotta: “Quindi Marotta chiede: partita a porte chiuse, juve in 10, Ronaldo in panchina per 75′, la juve deve mettere un 2001, due 2000 e due 1999. Sarri in tribuna (ma poi ha cambiato idea perché ha capito potesse essere un vantaggio per la juve). Sono prescritti e ridicoli” o anche: “Marotta propone di giocare Juve-Inter di nuovo a San Siro, senza tifosi juventini con Oliver arbitro”.

IRONIA – Qualcuno suggerisce: “Se l’Inter non si è voluta presentare a Torino, il giorno dopo, cioè oggi, secondo me ci va la vittoria a tavolino. Come fai a non averlo ancora pensato Agnelli” e infine: “Juve, tira fuori il potere e chiedi la partita vinta per mancanza dell’avversario”.

SPORTEVAI | 02-03-2020 09:11