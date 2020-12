Juve irriconoscibile, i tifosi indicano il colpevole

Per la Juventus una giornata da dimenticare. I bianconeri avrebbero potuto chiuderla a quota 30 punti, alla pari dell’Inter, invece si ritrovano a 24, a -7 dal Milan, dopo la decisione del Coni che ha cancellato il 3-0 a tavolino sul Napoli e dopo la sonora lezione rimediata a opera della Fiorentina, corsara allo Stadium. A fine gara scattano processi e polemiche: sul banco degli imputati tecnico, qualche giocatore e arbitro.

Lo sciagurato Leo

Pronti via e la Fiorentina va in vantaggio. Vlahovic sfrutta un ‘buco’ di Bonucci e porta avanti i viola, scatenando le reazioni indignate dei tifosi bianconeri. “Una sciagura aver ripreso Bonucci, deve tutta la sua carriera a Barzagli e Chiellini altrimenti avrebbe fatto la carriera di Ranocchia“, twitta un fan inviperito. “La superficialità di Bonucci sul gol dell’1 a 0 è la causa di tutto! L’averlo riportato a Torino errore imperdonabile…”, è la sentenza di un altro supporter. “Ma come c… si fa comunque a mettere in campo una squadra con un solo difensore vero più quella sciagura di Bonucci?”, chiede invece un altro tifoso che prende di mira anche Pirlo.

Il rosso a Cuadrado

Dopo qualche minuto la situazione si complica ulteriormente: Cuadrado espulso per un intervento su Castrovilli col piede a martello. “Il tentato omicidio di Juan Cuadrado“, scrive un ‘tifoso rossonero’ allegando il video dell’episodio su Twitter. “Una settimana fa questi interventi non erano da rosso…”, replica un sostenitore bianconero postando il fermo immagine del fallo di De Roon sullo stesso Cuadrado in Juve-Atalanta. “Andiamo al Coni?”, propone ironicamente un altro tifoso bianconero. Mentre un ‘gufo’ affonda il coltello nel burro: “Questo 2020 non smette di sorprendere: Cuadrado espulso. La fine del mondo è vicina”.

Tutta colpa dell’arbitro

Nella ripresa la Juve ci prova e reclama per alcune decisioni controverse dell’arbitro La Penna. “Rigore su Ronaldo ed espulsione di Borja Valero, ma l’arbitro non vede. Eh, ma la Juve ruba. Certo”, si sfoga Gianfranco. Anche Teresa è su tutte le furie: “Neanche il rigore netto su Ronaldo. Che vergogna. Che vergogna”. Dopo lo 0-2 c’è spazio per una nuova polemica: “Ma su Bernardeschi non era rigore? Chiedo per un amico”, scrive Fabio. Anche Nedved lascia gli spalti per protesta e qualcuno ironizza: “Non ci sono più gli arbitri di una volta”. Oppure: “L’arbitro non era l’alibi dei perdenti?”. Poi la Fiorentina segna anche il terzo e allora un tifoso si rifugia nell’autoironia amara: “Squadre normali: perdono 3 punti. Juventus FC: perde 6 punti in un solo giorno. Alla Juve noi le cose o le facciamo bene o non le facciamo proprio”.

I giudizi su Pirlo

Alla fine nel mirino finisce pure l’allenatore. “Provo solo rabbia ma non per aver perso contro una Fiorentina che fino ad oggi non si era mai fatta sentire. Oggi é stata una Juventus penosa, sopratutto Bonucci il peggiore di tutti. Ma quello che ora mi lascia più dubbi è Pirlo che non sa gestire i cambi”, scrive Paolo. “Quando giochi bene una volta sì e l’altra no significa che non sei una grande squadra. E la responsabilità è del tecnico”, sentenzia un altro tifoso. “La Juventus che conosco io domattina manda a casa Pirlo e chiede scusa ai propri tifosi”, è un ulteriore commento.

SPORTEVAI | 22-12-2020 22:44