Juve-Napoli, è arrivato il verdetto: c'è il ribaltone, classifica stravolta

Juventus-Napoli, cambia tutto: il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sportivo, la partita dell’Allianz Stadium dovrà essere giocata, e ai partenopei è stato cancellato il punto di penalizzazione.

Annullata così la vittoria a tavolino da parte della Juventus, decisa dal giudice sportivo dopo la gara dello scorso 4 ottobre non disputata a Torino: il club di De Laurentiis recupera così anche un punto in classifica, salendo al terzo posto e agganciando così la Roma e la stessa Juventus, che scende a 24 punti.

Ancora da decidere la data del recupero del match: secondo le prime ipotesi, potrebbe disputarsi il 13 gennaio, al posto delle gare di Coppa Italia.

Il ricorso è stato esaminato dal Collegio, presieduto dall’ex ministro Frattini, a sezioni unite. De Laurentiis aveva affiancato a Grassani l’avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, mentre la Figc e la Juventus avevano scelto di non costituirsi, e non avevano portato dunque elementi nuovi in sede dibattimentale.

Questa la nota del Collegio: “Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società Napoli contro la Figc e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC., adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica”.

Questa è la nuova classifica di Serie A:

Milan 31

Inter 30

Juventus 24

Roma 24

Napoli 24

Sassuolo 23

Atalanta* 21

Lazio 21

Hellas 20

Sampdoria 17

Udinese* 15

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Parma 12

Fiorentina 11

Spezia 11

Torino 7

Genoa 7

Crotone 6

* una partita in meno

OMNISPORT | 22-12-2020 17:50