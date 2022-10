07-10-2022 17:09

Era il mese di febbraio quando nei primi minuti di Pro Patria – Juventus Under 23 Kaio Jorge riportò un infortunio terribile al ginocchio con rottura del tendine rotuleo, la stessa che patì Ronaldo nel primissimo infortunio della sua carriera.

Oggi il giovane brasiliano è cambiato, soprattutto nel fisico. Insieme al suo fisioterapista di fiducia Hamil Enrique, il quale ha poi postato le foto sui social, è stato fatto un durissimo lavoro di potenziamento, con un cambio netto a livello di muscolatura. Otto mesi, tra l’altro, era il traguardo programmato per la riabilitazione in attesa di tornare a veder correre l’attaccante in campo, ad oggi quel traguardo sembra rispettato a dovere.

Cosa succederà dunque? Quale sarà la strategia della Juventus? Si prospetta un prestito affinchè Kaio Jorge possa riprendere confidenza con la palla ed i ritmi i gioco,

In Brasile ci sperano in tanti, primo della coda il Flamengo ma non è da escludersi l’aggregazione alla Next Gent.