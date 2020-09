Juve, l’affare con il Genoa scatena una nuova polemica

Non solo Dzeko e Suarez. In casa Juventus si lavora anche al mercato in uscita con i bianconeri che stanno trattando anche alcune cessioni per liberare il gruppo a disposizione di Andrea Pirlo da elementi che non sono funzionali al suo gioco.

Nelle ultime ore gli esperti di mercato hanno rivelato di un’affare in chiusura tra i bianconeri e il Genoa per la cessione dell’attaccante croato Marko Pjaca. Il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche già nel pomeriggio per poi essere a disposizione di Maran.

La reazione dei tifosi

La decisione della dirigenza bianconera divide però i tifosi della Vecchia Signora. Alcuni sono convinti che si tratti della mossa giusta per recuperare un giocatore che è stato molto sfortunato nell’ultimo anno: “Altra operazione eccellente in prospettiva. Il ragazzo è fermo da una vita, sarebbe stato un Rabiot con ancora meno partite da giocare. Scelta ottima per lui all’insegna della continuità, se poi incide lo aspettiamo a braccia aperte”.

Ma c’è anche chi ritiene che i rossoblù non siano la destinazione giusta per un giocatore di grande talento a cui è mancata completamente la continuità negli ultimi anni: “Genoa è proprio la piazza giusta – dice Federico – una squadra che cambia allenatore ogni due mesi, mi pare il posto giusto dove rilanciare il ragazzo”.

La situazione in attacco dei bianconeri è argomento costante di discussione visto che Dzeko e Suarez sono due operazioni ancora in divenire: “Non sarebbe stato meglio darlo via a fine mercato – sostiene Giacomo – visto che siamo senza attacco. La mia impressione è che quest’anno ci siamo venduti il campionato ai prescritti”. E ancora: “Lo avrei tenuto come quarta punta o per sostituire eventuali e probabili defezioni a centrocampo, arriviamo sempre cortissimi nei momenti salienti”.

SPORTEVAI | 18-09-2020 10:38