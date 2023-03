L'attaccante bianconero si è sottoposto ad un controllo in Austria: escluse lesioni al ginocchio destro, è già al lavoro. E arriva l'applauso virtuale di tutti i tifosi

27-03-2023 20:03

A volte la paura rappresenta il più grave degli infortuni. Perché quando resti fuori un anno, nel momento in cui la tua carriera sta svoltando e sembri volare in campo, la paura di ripiombare nel baratro è spesso presente. Quando il ginocchio di Federico Chiesa fece crack, quella sera di Roma, in seguito ad un intervento di Smalling, la Juventus ed il calcio italiano hanno perso uno dei migliori talenti espressi negli ultimi anni. Il lungo calvario, il rientro in campo con la voglia di spaccare il mondo, qualche sprazzo sapientemente incasellato nella prudente gestione “allegriana” degli infortunati di lungo corso.

Chiesa, la grande paura a San Siro

Chicco corre, calcia, segna anche contro Monza e Friburgo, chiedendo scusa alla curva juventina per la lunga assenza, profferendo parole di attaccamento alla causa juventina che l’hanno portato nell’Olimpo degli idoli bianconeri. Ma i piccoli fastidi, in particolare alla gamba destra naturalmente “sovraccaricata” dopo l’infortunio al ginocchio sinistro, continuano a tormentarlo. L’ultimo dei quali, a Milano contro l’Inter, ha interessato il ginocchio destro: e stavolta Federico ha avuto davvero paura, come ha tradito il suo volto mentre usciva dal campo. Pochi minuti, un’accelerazione delle sue, poi il dolore.

Juve, Chiesa pronto a tornare al top

E proprio per scacciare le paure, più che per guarire da un problema che già gli esami al JMedical avevano assicurato non essere grave, il figlio d’arte si è recato questa mattina a Innsbruck dal professor Christian Fink, lo stesso che a gennaio dell’anno scorso lo aveva operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stavolta sotto la lente c’è finito il ginocchio destro, che da alcune settimane lo costringe a fermarsi a seguito di alcune fitte di dolore causate da una tendinite. L’obiettivo della spedizione austriaca era proprio quello di escludere qualsiasi altro tipo di problema non individuato fin qui: al giocatore è bastato un consulto con lo stesso medico che lo ha avuto in cura per tornare a Torino più sereno.

I tifosi applaudono, non solo juventini

Chiesa è già rientrato a Torino per continuare nel lavoro di recupero ed essere pronto per la ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. Una notizia che, naturalmente, riempie di gioia la tifoseria bianconera, ma non solo, come dimostra il commento di Salvatore: “Unico giocatore in Italia che con una giocata può risolvere una partita da Interista spero che si sia messo alle spalle i malanni e torni il giocatore di Euro21”. Allo stesso modo Martino: “Chiesa rimane anche l’unico top player che abbiamo davanti in nazionale”. E Michele conferma: “Spero vivamente di no, perché forse e’ l’unico fuoriclasse che abbiamo in Italia, pero io rivedo in lui quello che abbiamo visto con Giuseppe Rossi, talento puro con una carriera segnata dagli infortuni. Da milanista spero di vederlo in campo presto e a lungo…”.

Il web acclama Chiesa: manchi a Juve e Nazionale

Luciano applaude la notizia: “Benissimo a questo giocatore merita più fortuna e uno dei rari top player italiani buone notizie sia per la Juve che per la nazionale”. Anche Davide ne è felice: “La Nazionale italiana ti aspetta“. Mentre Pasquale esulta per il ritorno in bianconero: “Pronti a vincere coppa Italia ed Europa League, poi voglio vede cosa ve inventate per non mandarci in Europa”. Anche Gianluca si accoda: “Serve come il pane in Juve ed in Nazionale”. Roberto non ha dubbi: “È il problema mentale che affligge tutti coloro che hanno avuto infortuni simili, chi ne ha sofferto lo sa”. Come d’altronde Salvatore: “Deve solo riprendersi a livello mentale…forza fede.. fino alla fine”.