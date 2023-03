Nonostante l'assenza di lesioni al ginocchio, l'esterno offensivo bianconero e della Nazionale continua ad accusare dolore. Il responso del luminare chiarirà ogni dubbio

Nonostante gli esami clinici al J-Medical, subito dopo il match contro l’Inter, non abbiano evidenziato lesioni al solito ginocchio operato, Federico Chiesa continua ad accusare dolore all’arto. Tanto che l’esterno offensivo della Juventus ha optato per tornare in queste ore in Austria, a Innsbruck, dal luminare Christian Fink, che già si era occupato dell’intervento chirurgico.

Dall’ultimo stop nel match di andata di Europa League contro il Friburgo, alle apparizioni prudentemente centellinate da pare di Massimiliano Allegri. Tuttavia, nonostante ogni tipo di precauzione adottata, l’ex Fiorentina – subentrato al minuto 66 a San Siro al posto di Matias Soulé – ha alzato bandiera bianca dopo appena diciassette minuti in campo, lasciando il posto all’83’ a Leandro Paredes.

Più che una stagione, un autentico calvario, fin qui, per Federico Chiesa, mai al 100% nella stagione in corso e per il cui rientro non esiste, allo stato dell’arte una data specifica. In questo senso, sarà decisivo il responso del dottor Fink, che arriverà, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di lunedì.

Trema, in questo senso, la Juventus e i suoi sostenitori: con Chiesa in campo, la squadra ha subito dimostrato di poter attuare quel cambio di passo, di ritmo e di qualità, fondamentali in questa parte di stagione che, giorno dopo giorno, prepara i verdetti conclusivi. Ma si tratta di una grave assenza, ovviamente, anche per la Nazionale di Roberto Mancini, che tanto avrebbe bisogno, là davanti, della sua velocità e del suo estro sia nel saltare l’uomo che davanti allo specchio…