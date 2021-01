Juve, l’idea di mercato dalla Francia stuzzica i social

La Juve sembra propensa a fare la spesa in Francia. Nei giorni scorsi i bianconeri hanno finalizzato l’arrivo di Akè, ma sembrano intenzionati a guardare ancora con interesse al mercato transalpino dove interessa anche il centrocampista Aouar del Lione, che ha gli stessi agenti del nuovo arrivato in casa bianconera. Stando a quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’affare però potrebbe concretizzarsi solo nella prossima estate.

Centrocampo sotto osservazione

Il reparto mediano della formazione bianconera è stato quello messo maggiormente sotto scrutinio in questa fase del campionato. I dubbi su Rabiot e Ramsey in realtà arrivano dalla scorsa stagione con i due giocatori che non hanno mai convinto appieno il front office bianconero. Lo stesso Arthur, fino a questo momento, ha fatto vedere solo degli sprazzi del suo talento e la dirigenza bianconera vuole cautelarsi in chiave futura. Aouar è un giocatore già da tempo nel taccuini di Paratici, e la prossima estate potrebbe essere quella decisiva.

La reazione dei social

Il nome del centrocampista del Lione sembra riaccendere l’attenzione dei tifosi bianconeri. Benché Paratici abbia dichiarato pressoché chiuso il mercato per questa sessione, si comincia a guardare anche al futuro e il centrocampista, ancora giovanissimo, sembra essere uno di quelli sui quali puntare. Max fa un riferimento al passato bianconero e a Zinedine Zidane: “L’ultimo franco-algerino aveva il numero 21. Mi si spezza il cuore”.

Alessio invece ne approfitta per lanciare la solita polemica nei confronti di Bernardeschi, diventato ormai il target principale dei tifosi della Juventus: “Gianluca – scrive Alessio – portacelo te in Francia Bernardeschi anche a lavorare per la Renault tanto ormai abbiamo fatto gli impicci”. C’è King completamente esaltato per un eventuale arrivo di Aouar: “Con lui dominiamo il mondo, non ci potete dire questa cosa. Ce la dicevi a giugno direttamente”.

Ma c’è anche chi non vuole lasciarsi trasportare da facili entusiasmi. In un mercato in cui non girano molti soldi, riuscire a portare a termine operazioni importanti è sempre. complicato e non è detto che a giugno la situazione sarà migliorata: “Sempre che il Lione accetti queste condizioni – scrive Pasquale – prestito decennale a tre milioni a stagione”

SPORTEVAI | 28-01-2021 11:15