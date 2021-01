Juve, tifosi scatenati sui social: “Devono andare via”

La Juve vince senza faticare più di tanto. La formazione di Andrea Pirlo supera la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia mettendo in cassaforte il risultato già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Morata e Frabotta, prima delle reti di Kulusevski e Chiesa nella ripresa che chiudono la contesa sul 4-0 finale. I fan juventini quindi si dedicano alla partita nella partita, criticando le prestazioni di Ramsey e Bernardeschi ed esaltando le prove dei giovani Fagioli e Dragusin.

Sempre lui

Nel mirino dei tifosi anche in una gara che la Juve chiude già nel primo tempo finisce come al solito Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è diventato già da tempo l’obiettivo numero uno dei tifosi bianconeri e anche nella serata di Torino non fa eccezione: “Mamma mia ragazzi quel Bernardeschi non serve neanche coi ragazzi della serie B. E’ inutile speriamo che esce. Questo neanche in tribuna dovrebbe andare”.

Ma l’attaccante non è l’unico criticato, anche Ramsey si becca la sua parte di critiche: “Se fossi Ramsey e dovessi giocare contro una squadra di serie B mentre un ragazzino americano sconosciuto sta in panchina, un pochino mi vergognerei”. E Paolo accomuna i due nel mirino: “I due inutile stasera Ramsey e Rabiot anche in partite semplice fanno errori. Errori che con le grandi paghi bene. Kulusevski spento e fuori dagli schemi di Pirlo”.

Differenze d’età

Tra i pali della Juventus c’è l’intramontabile Gigi Buffon. Il portiere che festeggia le 43 primavere domani è ancora al suo posto in campo, ma al suo fianco ci sono tanti giovanissimi come fa notare Mirko sui social: “Buffon 1978, Dragusin 2002, De Ligt 1999 e Demiral 1998: praticamente è la classifica gara di calcetto infrasettimanale in cui il basso porta con sé i figli a giocare”.

E a farsi notare tra i giovani bianconeri mandati in campo da Andrea Pirlo c’è anche il centrocampista Fagioli subito elogiato dai suoi tifosi. “Ha dimostrato che è un signor giocatore a differenza dei suoi compari Ramsey e Rabiot. Se io fossi nella Juve metterei una clausola di ricompra su Fagioli, non riesco a capire perché nei dobbiamo liberare dei nostri migliori giovani”. Anche Silvio esalta la prova del giovane: “Sta giocando più palloni Fagioli che il centrocampo titolare della Juventus da inizio stagione”.

SPORTEVAI | 27-01-2021 22:41