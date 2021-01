Pirlo rivela: "Bentancur ha giocato con un buco nel piede"

La sconfitta nel Derby d’Italia è stata superata. La vittoria della Supercoppa Italiana, rivincita contro il Napoli, nonchè il successo di campionato contro il Genoa hanno dato nuova linfa alla Juventus di Cristiano Ronaldo, ora pronta ad affrontare la SPAL in Coppa Italia.

A sorpresa la SPAL, unica squadra di Serie B ai quarti di Coppa Italia, ha eliminato il Sassuolo, decisa a provare l’impresa delle imprese a Torino contro la Juventus. Per i bianconeri, invece, gara da vincere a tutti i costi, così da trovare continuità in ogni competizione.

Alla vigilia della gara, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato a JTV: “Quali insidie? Sono tante perché affrontiamo una squadra di Serie B, all’estero ci sono state tante sorprese, Bayern e Real sono stati eliminati con squadre di serie inferiori. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, l’obiettivo principale è passare il turno”.

Contro la SPAL non ci sarà Bentancur: “Riposerà di sicuro perché ha giocato tutta la partita con un buco nel piede, abbiamo dovuto mettere tre punti dopo un minuto. Ha fatto un grande sacrificio, avrà bisogno di qualche giorno di riposo perché c’è da riassorbire questa contusione. De Ligt e Demiral rientrano, per il resto avremo una squadra molto competitiva”.

Pirlo è soddisfatto del percorso bianconero fin qui: “Il bilancio di metà stagione è positivo: potevamo avere qualche punto in più ma venendo da una stagione faticosa come quella dell’anno scorso qualche battuta d’arresto era normale ci fosse. Siamo ancora in lotta su tutto, il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo”.

La SPAL ha sorpreso il Sassuolo, la Juventus non vuole cadere nello stesso incubo: “E’ un’ottima squadra a cui piace giocare a calcio. È molto difficile da andare a prendere, è una squadra che sa giocare bene, lo sta facendo nel campionato, l’ha dimostrato in Coppa Italia. Dovremo essere al massimo per non andare incontro a brutte figure”.

OMNISPORT | 26-01-2021 17:33