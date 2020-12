Juve, la frecciata di Varriale scatena un putiferio

Frecciata volontaria o involontaria? Ancora una volta le parole di Enrico Varriale scatenano i tifosi soprattutto quelli della Juventus con cui sembra avere ormai un conto aperto da moltissimo tempo. E anche stavolta, quando i bianconeri non erano neanche in campo, arriva immancabile la polemica.

Il tweet di Varriale

Il giornalista Rai fa i complimenti al Napoli dopo la partita: “Poker del Napoli contro il Crotone. Partita meno complicata del previsto messa in discesa da uno straordinario gol di Lorenzo Insigne, sempre più leader della squadra di Gattuso che sale al terzo posto in classifica”, un messaggio all’apparenza innocuo che però scatena subito il popolo di Twitter, soprattutto di fede juventina.

A essere incriminato è il passaggio “partita meno complicata del previsto” che molti fan della Vecchia Signora hanno visto come una frecciata alla loro squadra che contro il Crotone ha rimediato solo un punto.

La reazione dei tifosi

La polemica scatta immediatamente con Echoes che parte da una domanda: “Mi scusi ma lei lavorava come fa a commentare come se l’avesse vista? Che fa guarda le partite mentre conduce?”. Mentre Leo mette l’accento sul mancanza di parole spese dopo le vittorie della Juventus: “Tornata la voce, la carica della batteria, i Gb o che altro? Comunque ottima la scelta di twittare solo se vince il Napoli, evita le solite ingiurie e ne guadagna il fegato”.

Ma c’’è chi fa notare che il comportamento del giornalista non è esattamente corretto soprattutto vista la posizione che occupa (quella di vicedirettore) all’interno di Rai Sport: “Ma il vicedirettore RaiSport twitta solo per Napoli e Juve? Esistono altre 18 squadre se per caso non se ne fosse accorto”. Mentre Stevie va all’attacco: “Complimenti per il duetto con Paola Ferrari a 90esimo Minuto. Avete trattato il caso Suarez con equilibrio e imparzialità. Il “raccapricciante” usato dalla Ferrari la dice lunga sulla vostra deontologia professionale”.

