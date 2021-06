Juve, la prestazione super scatena polemiche e rimpianti

L‘Uefa lo ha nominato Mvp della partita, gli italiani lo hanno apprezzato per le sue sgroppate sulla fascia e per il tiro che ha propiziato il 2-0 di Immobile. Leonardo Spinazzola è stato tra i grandi protagonisti dell’ottimo debutto della nazionale azzurra contro la Turchia a Euro 2020. L’esterno della Roma si è rivelato una spina nel fianco per i turchi, ma una spina anche per chi ne deteneva il cartellino e lo ha lasciato andar via forse con troppa leggerezza.

Spinazzola, la Juve e il bilancio

Acquistato dall’Atalanta, Spinazzola ha giocato 12 partite nella Juventus nella stagione 2018-19, quando fu limitato da una serie di problemi fisici. Poi, in estate, fu ceduto alla Roma nell’ambito dell’operazione che ha portato in bianconero Luca Pellegrini. Un affare per le casse della Vecchia Signora, visto che l’operazione ha fruttato una plusvalenza di 7,5 milioni. In campo, però, uno come Spinazzola avrebbe fatto comodo alla Juve. E lo farebbe soprattutto adesso che è tornato Allegri, il tecnico che chiese l’acquisto del laterale di Foligno tre anni fa.

Juve, quanti rimpianti sui social per Spinazzola

“Il genio Paratici colpisce ancora, siamo da due anni senza alternative valide sulle fasce”, scrive un tifoso bianconero indignato. “Oggi italiani sulla fascia sinistra migliori non ce ne sono, anche stranieri ce ne sono pochi migliori di lui. Purtroppo un’altra cantonata della Juve come con Romero, sacrificati sull’altare delle plusvalenze”, è un altro commento intriso di amarezza. “Spero per l’Italia che Spinazzola giochi sempre così, ma quando era nella Juve era un fantasma”, è un’altra opinione fuori dal coro. Ma la maggioranza è perplessa: “Sarebbe stato perfetto come alternativa ad Alex Sandro“. E ancora: “Giovane, italiano, motivato: scaricato dopo una manciata di partite”. Mentre c’è chi polemizza anche con i giornalisti Rai: “Ma avete visto le pagelle dopo la partita? Spinazzola 6,5. Il migliore in campo per tutti tranne che per loro, che disastro”.

SPORTEVAI | 12-06-2021 10:40