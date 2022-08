Juve: La rabbia dei tifosi dopo l'aggiornamento sulle condizioni di Di Maria

16-08-2022 14:27

L’apprensione era tanta: quando ieri Angel Di Maria, che fino a quel momento era stato il migliore in campo in Juventus-Sassuolo, è stato sostituito da Allegri per un problema muscolare in tanti hanno trattenuto il fiato. Dopo aver perso Pogba, che rientrerà tra un bel po’, dover fare a meno anche delll’argentino che già nel precampionato aveva dimostrato di poter fare davvero la differenza sarebbe stato il colmo. Immediato era scattato l’allarme, nonché la confessione di Allegri: “Forse avrei dovuto toglierlo subito dopo il 3-0.

Per Di Maria due settimane di stop

Il Fideo stamane si è presentato al Jmedical per le visite ed è arrivato il bollettino del club dopo gli esami: out per almeno un paio di settimane, a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni Di Maria verrà rivalutato.

Di Maria salterà Sampdoria e Roma

Realisticamente il giocatore salterà la prossima gara contro la Sampdoria e quella successiva, alla terza giornata contro la Roma. Una notizia che ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juventus.

I tifosi della Juve danno la colpa ai preparatori

Considerati i tanti infortuni che da anni perseguitano i bianconeri per i fan è una maledizione che ha dei colpevoli ben precisi, a giudicare dai commenti sui social: “in venti anni di carriera non si è mai infortunato, arriva alla Juve e alla prima partita è out. qui non si tratta di sfortuna, ma di un preparatore atletico incompetente. quando verrà mandato via a calci sarà sempre troppo tardi” e ancora: “Ci sono stati esattamente 19501947199000184810 infortuni negli ultimi 3 anni ma nessuno che si fa 2 domande in società”.

Se c’è chi prova a farsi coraggio (“non mi sembra una diagnosi da strapparsi i capelli”) la maggioranza è furiosa: “dopo ogni partita dobbiamo fare la conta dei disponibili per la prossima, situazione diventata insopportabile”.

C’è chi scrive: “Oggi tutti medici e fisioterapisti. Per Di Maria si va dai 10 giorni all’amputazione. Siete bellissimi” e poi: “Juve, io ho sempre difeso tutto e tutti ma su questi preparatori qualche piccolissimo dubbio mi inizia a prendere” e ancora: “mai fidarsi delle classiche figurine diventate rottami, ne giocano una e ne saltano tre…”

Il web è un fiume in piena: “Alla Juve c’è un chiaro problema con gli infortuni cmq, siamo sull’ordine dei 50 l’anno” e anche: “Rientrerà giusto in tempo per i Mondiali” e poi: “quando parlavo di spifferi non confortanti avevo ragione purtroppo” e infine: “Dicevano avrebbero fatto dei cambi nello staff ma i preparatori atletici son sempre quelli. Non è più un caso. Una società come la Juve può e deve aberrare l’incompetenza”.