Juve, la rabbia dei tifosi: “Per lui le regole non valgono”

E’ il giorno decisivo per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio finisce ancora una volta nel mirino dei social. Il numero uno biancoceleste deve infatti cedere entro la giornata di oggi la proprietà della serie A in quanto le regole della FIGC non gli permettono di avere due squadre nella stessa categoria.

Lazio-Salernitana: percorso difficile

Fino a questo momento Claudio Lotito non ha mai dato veramente la sensazione di essere pronto a cedere il club campano appena arrivato nella massima serie. Ora che le ore per farlo cominciano a diventare sempre meno, sui social monta la protesta con molti tifosi che sono convinti che alla fine il presidente della Lazio riuscirà ad aggirare le regole e a conservare la proprietà di entrambe le società.

La protesta dei tifosi della Juve

La sensazione di molti tifosi è che la questione Lazio-Salernitana potrebbe essere risolta con un aggiramento delle regole: “Non vedo l’ora di scoprire come farà Lotito a dimostrarci nuovamente che le regole non esistono, esistono solo le eccezioni”. I tifosi della Juve sono quelli che hanno il dente avvelenato: “La Figc è inerme e comatosa davanti a Lotito e al suo mastodontico conflitto di interessi. Quando c’è da mettere i puntini sulla i per dare fastidio alla Juve il sonno scompare come per magia”.

Sono tanti i commenti negativi nei confronti della Lazio: “Vediamo come finisce sta storia della Salernitana e se Lotito ancora una volta riuscirà a fare i comodi suoi predendo tutti per i fondelli”. Ma c’è anche chi prova a spiegare questa situazione come un problema normativo: “Comunque Lotito o no in questo particolare momento storico vendere una società di serie A non può essere fatto in tempi così brevi. Non amo Lotito ma in questo caso la norma è assurda (per i tempi non perché non era giusta)”.

I tifosi della Salernitana

In questa situazione però ad essere maggiormente penalizzati sono i tifosi della Salernitana che a poco poco più di un mese dall’inizio della stagione restano ancora in bilico: “Ci sono degli attori di cui si parla poco in queste ore che stanno vivendo la vicenda con apprensione e sofferenza: i tifosi della Salernitana che meritano rispetto e non tutto quello che sta avvenendo”.

SPORTEVAI | 25-06-2021 14:26