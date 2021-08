Juve, la telenovela di mercato continua e i tifosi trovano i colpevoli

Un affare di mercato che assomiglia sempre di più a una telenovela. Il caso Manuel Locatelli tiene i tifosi della Juventus con il fiato sospeso e tra i fan comincia a serpeggiare anche un po’ di malumore dopo l’ennesimo incontro con fumata grigia avvenuto nella giornata di ieri.

La telenovela di mercato continua

Quello di ieri sembrava essere il momento decisivo per sbloccare l’affare legato al centrocampista del Sassuolo e della nazionale, Manuel Locatelli. Un incontro segreto tra i dirigenti neroverdi e quelli della Juventus che però non ha sbloccato la situazione anche se c’è stato un avvicinamento tra le parti. Le due società avrebbero trovato l’accordo sul prezzo (35 milioni) mentre manca ancora quello sulla formula.

I tifosi della Juve trovano i colpevoli

Il mercato della Juve non è stato particolarmente attivo nel corso di questa estate, e i tifosi si auguravano di poter festeggiare prima l’arrivo del centrocampista che ha fatto benissimo agli Europei. Ma la situazione si continua a trascinare e sui social i tifosi trovano i colpevoli per questa situazione. I dirigenti bianconeri non sono esenti da critiche: “Alla fine dopo tre mesi di trattative il Sassuolo praticamente prende quello che aveva chiesto tre mesi fa. Cherubini in tre mesi ha solo perso tempo”. Anche per Wazza il colpevole è Cherubini: “Diciotto incontri con il Sassuolo, ancora nessuna soluzione, il giocatore vuole solo la Juve. Signore e signori: Federico Cherubini”.

Ma anche il Sassuolo viene messo sotto accusa: “Mi dispiace per Locatelli. Si è innamorato della principessa povera. La Juve è imbarazzante. Non credo però che non abbia 3 milioni per accontentare il Sassuolo. Comunque mai più affari con loro”. Mentre Antonio è ancora più deciso: “Visto il perdurare della trattativa suggerisco alla Juventus di manette tutto a monte così il Sassuolo e Carnevali restano con il cerino in mano. Locatelli giocherà ancora un anno al Sassuolo facendo un campionato mediocre e il prossimo anno varrà di meno”.

