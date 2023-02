Dopo il commento ai video di Santoriello e le prese di posizione circa le vicende di casa Juventus, Lapo Elkann posta un nuovo messaggio che manda in brodo di giuggiole i tifosi bianconeri

13-02-2023 17:52

Lapo Elkann torna a twittare citando il Mahatma Gandhi e a manda ancora una volta in brodo di giuggiole i tifosi bianconeri, che invadono con i propri commenti il tweet e sperano di veder realizzato il proprio sogno di veder finalmente il rampollo di casa Agnelli entrare attivamente nel mondo Juventus.

Frecciatina di Lapo a Commisso?

Lapo Elkann augura una buona settimana ai suoi followers citando Gandhi con un messaggio criptico e dalle differenti interpretazioni. Il rampollo di casa Agnelli twitta, infatti:

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.” Buona settimana

Il fatto che la citazione arrivi a poche ore dal successo della Juventus di Allegri contro la Fiorentina porta a pensare che l’affondo possa essere indirizzato al presidente Viola, Rocco Commisso. Il numero uno del club gigliato, infatti, negli ultimi anni non ha mai mancato di dire la sua sulla vicenda plusvalenze che ha investito la Juventus, utilizzando toni non certo leggeri.

L’ultimo sfogo di Commisso sulla Juventus

L’ultimo sfogo, Commisso lo aveva rilasciato ai microfono di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia che ha visto la Viola staccare il passa per la semifinale superando il Torino. Un affondo rivolto a Urbano Cairo, presidente granata, e agli organi di informazione, ma che non ha mancato di toccare il tema Juventus e l’indagine plusvalenze:

Vediamo se si sveglia qualcuno. Quello che ho detto sul calcio italiano pochi anni fa è successo… sul fatto che sia un calcio malato, che ci sono squadre che vanno in campo pur non essendo in regola con i finanziamenti… e si è visto quello che è successo… con il fatto della Juventus.

I tifosi applaudono Lapo

Ma il Tweet può essere letto anche come una nuova frecciatina ai pm dell’inchiesta Prima e al “sistema”. Un messaggio, che potrebbe fotografare il pensiero di Lapo sulle ultime vicende e la condanna che, come dopo calciopoli, potrebbe anche questa volta vedere la Juventus risorgere come l’araba fenice, dalle proprie ceneri. Il dubbio resta, quello che è certo è l’affetto e il grande appeal che Lapo ha sui tifosi bianconeri.

Sui social, infatti, c’è chi commenta: “Sei il mio VERO presidente! ti vogliamo in società” e ancora: “Grazie Lapo non sai quanto conta per noi sentirti vicino. Siamo una grande e meravigliosa famiglia“, “Detto da te Lapo è musica per le nostre orecchie”, “Se tutti i gobbi d’Italia fossero gobbi la metà di te saremmo più forti di un esercito di samurai”, “Lo dico sempre, quando diventi Capo Curva?”, “Portaci al TAR! Fermiamo la Serie A!!!!“, “Speriamo in quel “Poi vinci” ma su tutti i campi in senso lato”.