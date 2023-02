Commisso: "Calcio italiano malato, guardate la Juve"

Il presidente della Fiorentina una furia dopo la partita di Coppa Italia.

01-02-2023 20:36

Al termine della partita di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Torino il presidente dei viola Rocco Commisso a Mediaset si è lasciato andare ad uno sfogo: “Quello che ho detto qualche anno fa è accaduto, c’è un calcio malato e vanno in campo squadre che non sono in regola. Si è visto quello che è successo con la Juventus. Mi devo sfogare perchè non parlo da due anni. Mi hanno dato del mafioso, i mafiosi veri sono quelli che imbrogliano”.

Amrabat è alla fine rimasto a Firenze: “L’abbiamo detto con onestà che non partiva nessuno e lo abbiamo rispettato. Quando vedo che alcuni giornali fanno questi articoli si devono vergognare, non è giusto fare critiche. In Italia si parla tanto e si fa poco”.