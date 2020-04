Juve, le parole di Commisso fanno infuriare i tifosi

Il presidente della Fiorentina sembra pronto a lasciare la porta aperta, ovviamente dietro lauto compenso. Rocco Commisso rivela le strategie per la sua Fiorentina tra mercato e la sospensione dei campionati. In una lunga intervista il numero uno viola ha toccato molti argomenti, tra cui la posizione di Federico Chiesa che potrebbe vestire la maglia della. Juventus.

“Non so se a parlare con lui sarò io o se lo faranno Joe o Pradè – ha detto in un’intervista alla Gazzetta – Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. E questo vale per tutti, non solo per Chiesa. Federico deve decidere e come ho detto se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Beh, potrei togliere un milione su Chiesa. Alla Juve? La nostra priorità è la contropartita economica. Non ci sono veti per alcune società”.

Commisso: “Vince sempre la Juve ma non fa bene”

Il numero uno viola ha anche parlato della situazione attuale del calcio italiano: “Come forza economica la Fiorentina non è seconda a nessuno ma per diventare competitiva ha la necessità di alzare gli introiti. La verità è che ultimamente ha vinto quasi solo la Juve. Brava la società bianconera ma se vince sempre la stessa squadra è un bene?”.

Tifosi Juve decisi: “No a Chiesa”

Ma a quanto pare se la Juve è il sogno di Federico Chiesa non si può dire lo stesso dei tifosi bianconeri che non sembrano apprezzare l’esterno d’attacco viola: “La cifra giusta è mai”, scrive un tifoso, a cui fa eco Edward: “Chiesa non vale neanche 25 milioni, non scherziamo e l’altro arriva da 1 anno buono e 1 e mezzo pessimi”. Un pensiero condiviso da tanti tifosi come Fabrizio: “Alla Juve grazie, anche no”.

E c’è chi individua la società giusta per il prossimo step dell’attaccante: “Chiesa secondo me va alla Roma e non alla Juve”, sostiene Massimo. Ma anche i tifosi dell’Inter sembrano sperare in un possibile arrivo: “Non sono sicuro – commenta Lorenzo – ma se lo vuole Conte io sono con lui”.

SPORTEVAI | 26-04-2020 10:09