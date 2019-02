Juve, l'ex Morata: 'Se segno, esulto'

Alvaro Morata è pronto ad affrontare la Juventus, sua ex squadra, con la maglia dell’Atletico Madrid.

L’attaccante spagnolo è alla ricerca della prima rete con la sua nuova maglia e a TVE ha dichiarato: “Il mio primo gol qui lo vorrei celebrare per questi tifosi…per tutta la gente dell’Atletico. C’è la stessa gente di quando me ne sono andato. Sono qui un’altra volta, nella mia testa c’è solo l’idea di giocare con questa maglia addosso”.

Sulla gara: “Dobbiamo rendere il Wanda Metropolitano un fortino. Quel che è nostro è nostro e nessuno verrà a portarcelo via. Cristiano Ronaldo è la chiave per la Juve e Griezmann lo è per noi. Faremo di tutto per fermarli”.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 19:20