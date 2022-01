Juve, Marotta fa sul serio per Dybala: ecco la strategia nerazzurra

15-01-2022 18:44

Sembra che tutto stia andando storto in questo momento per la Juventus sul mercato, con la necessità di acquistare e di liberarsi di alcuni esuberi che si contrappone alla mancanza di liquidità e di compratori. Come se non bastasse le parole di Arrivabene (ripetute in due occasioni) e la nuova offerta contrattuale hanno mandato su tutte le furie Paulo Dybala, che ora non intende più firmare il rinnovo. Con contratto in scadenza a giugno, il rischio di perderlo a zero è altissimo. Proprio sulla Joya si sta fiondando l‘Inter, con Marotta che ha già in mente una strategia.

Juventus, ecco la strategia di Marotta per Dybala

L’AD dell‘Inter ha già avuto Paulo Dybala alla Juventus e dunque conosce bene il valore del giocatore messo nell’ambiente giusto. Certo questo sarebbe uno sgarbo enorme ai tifosi Juventini che amano la Joya, ma si sa che il mercato di oggi è imprevedibile.

È la Gazzetta dello Sport a delineare cosa metterà sul piatto l’Inter per convincere Dybala: un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus legati a presenze, gol, assist e trofei vari. Questa è però un’offerta più bassa rispetto a quanto proposto dalla Juve (8 milioni più due di bonus fino al 2026) anche se i bianconeri offrono un anno in meno di contratto. Situazione da monitorare.

Situazione Dybala, per l’argentino la Juventus resta la priorità

Se l’argentino ha percepito come una mancanza di rispetto il cambiamento di un accordo che ormai era fatto, questo non ha intaccato l’amore che prova per la maglia. Dybala è un capitano vero, un 10 degno della Juve (a differenza di quanto dice Arrivabene) e i bianconeri rimangono la sua priorità.

Tra pochi giorni l’agente della Joya sarà in Italia per capire bene la situazione, che non sembra avere tutta questa intenzione di venire incontro alle richieste bianconere. Sempre la Rosea riporta come Dybala aspetterà come concordato fino a fine febbraio, attendendo che l’offerta torni quella iniziale. A quel punto, se le cose rimarranno così, si tireranno le somme.

Juve, al momento due le alternative sul mercato per l’attacco

La questione Dybala, unita alla situazione Morata di cui abbiamo già parlato, non dovrebbe influenzare il desidero di Madama di acquistare un altro attaccante a gennaio. Il nome principale al momento resta quello di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. L’offerta è di cinque milioni di euro, ma rimane da battere la concorrenza del Lione.

L’alternativa degli ultimi giorni è rappresentata da Maxi Gomez del Valencia, uruguaiano classe 1996. In questo senso la trattativa potrebbe anche sbloccarsi presto perchè gli spagnoli avrebbero trovato un sostituto, ovvero Joselu dell’Alaves.

