Juve-Napoli, Allegri lapidario su Alvaro Morata: annuncio ufficiale

05-01-2022 15:17

“Alvaro Morata resta, non si muove da qua”: il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa chiude totalmente ad una partenza dell’attaccante spagnolo, almeno nel mercato di gennaio.

Juventus, Allegri: “Morata e Arthur restano”

Da giorni i rumors accostano la punta iberica al Barcellona, e per tanti addetti ai lavori l’affare è in chiusura ma Allegri spazza via le voci. “Morata non parte, Alvaro ha fatto una ventina di gol l’anno scorso, e quest’anno ne ha segnati già 7 senza rigori. E’ un giocatore di rendimento, poi nel calcio vengono affibbiate delle etichette, sembra sempre che gli manchi qualcosa. Ma gli ho parlato e gli detto chiaramente che da qui non si muove, per migliorare bisognerebbe prendere uno dei quei 4-5 attaccanti forti che a gennario non ti danno”.

Il mister toscano blocca anche Arthur: “Io credo che al 99% la rosa resterà questa. Non è vero che l’attacco ha segnato poco, ci mancano i gol dei centrocampisti. E poi sono convinto che Dybala e Chiesa faranno 4 mesi importanti”.

Juventus-Napoli a rischio, il parere di Allegri

L’esplosione dei casi di Covid nel Napoli ha messo in dubbio il big match di giovedì. Allegri si esprime in questi termini sulla questione: “Ci sono gli organi di competenza che devono decidere, noi possiamo solo allenarci con quelli che abbiamo. Purtroppo è uno stato d’emergenza e nell’emergenza bisogna trovare delle soluzioni, nel bene nel male”.

“La mia opinione personale non conta nulla: le regole che vanno rispettate. Noi ci siamo preparati per fare la partita domani e credo che la giocheremo. E’ uno scontro diretto importante contro una squadra che in emergenza già a San Siro aveva fatto bene”.

Juventus-Napoli: Bonucci assente, le probabili formazioni

I bianconeri dovranno fare a meno di Leonardo Bonucci, alle prese con un problema muscolare. Inoltre mancherà anche Giorgio Chiellini, a causa del Covid: “Chiellini è positivo, Bonucci salterà Napoli e Roma e poi vedremo per la Supercoppa, Danilo rientrerà la prossima settimana, Pellegrini e Kaio Jorge hanno avuto l’influenza e non saranno disponibili domani, Ramsey è tornato oggi dopo che gli abbiamo dato dei giorni di permesso per fare differenziato, comunque è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo l’esito del tampone. In ogni caso abbiamo lavorato bene, ne avevamo bisogno dopo tante partite di fila”.

Con il Napoli Allegri potrebbe ricorrere a un 4-4-2 con la coppia di centrali composta da De Ligt e Rugani. Bernardeschi esterno a sinistra: a centrocampo oltre a Locatelli giocheranno due tra Rabiot, McKennie e Bentancur. In attacco c’è Morata, poi ballottaggio Dybala-Chiesa.

OMNISPORT