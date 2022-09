Juve, Morata: "Barcellona? Allegri bloccò tutto"

21-09-2022 20:37

L’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, tornato all’Atletico Madrid in estate dopo il prestito nei bianconeri, in un’intervista a Cadena Ser è tornato su un retroscena di mercato dello scorso gennaio.

“C’è stato un interesse del Barcellona. Mi ha chiamato Xavi, abbiamo parlato di calcio, di tutto. È stato un piacere, ho apprezzato che un ex giocatore come Xavi contasse su di me, mi ha fatto sentire bene. Ho avuto 4-5 opportunità buone, ma Allegri ha bloccato tutto”.

L’attaccante iberico continua: “È stato chiaro: ‘Voglio che resti, ti voglio vedere giocare con Vlahovic’. Per me era uno sforzo giocare sulla sinistra, ma l’ho fatto”.