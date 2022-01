Juve in ansia per Chiesa: le ultime sull'infortunio, c'è pessimismo

09-01-2022 23:19

Juventus in apprensione per Federico Chiesa: l’attaccante bianconero si è infortunato durante il primo tempo della partita dell’Olimpico contro la Roma, e si teme un lungo stop.

Juve, l’infortunio di Chiesa: cosa è successo

L’attaccante bianconero, partito molto bene con l’assist a Dybala, al 30′ è stato costretto ad uscire dal campo dopo un contrasto con Smalling. L’ex Fiorentina inizialmente ha provato a continuare il match, ma dopo un paio di minuti si è accasciato al suolo, toccandosi il ginocchio sinistro.

Landucci, il collaboratore dello squalificato Allegri, lo ha sostituito con Kulusevski. L’esterno offensivo della Nazionale è uscito dal campo zoppicando e molto sofferente, sostenuto dallo staff medico.

Juventus: aggiornamenti per Chiesa, si teme una lesione al crociato

La prima diagnosi è chiara: l’ex Fiorentina ha riportato una distorsione al ginocchio, che sarà valutata nelle prossime ore: lunedì sarà sottoposto ad alcuni esami strumentali che verificheranno l’entità dell’infortunio.

Con il passare dei minuti è aumentato il pessimismo: Chiesa non è riuscito a camminare ed è stato trasportato verso il pullman della Juventus con un mezzo della Croce Rossa. Secondo quanto riporta Dazn, si teme per una lesione al crociato, che comporterebbe un lungo stop. Anche il ct della Nazionale Roberto Mancini incrocia le dita in vista degli spareggi Mondiali del prossimo marzo.

Juventus, Allegri ne perde tre per la Supercoppa

Il ko di Federico Chiesa aggrava l’emergenza in casa Juve in vista della Supercoppa contro l’Inter. In occasione del match con i nerazzurri mancheranno infatti anche Cuadrado e De Ligt: il colombiano, diffidato, è stato ammonito nel primo tempo della partita con la Roma, mentre il difensore olandese è stato espulso nel finale dopo il tocco di braccio che ha causato il rigore poi parato da Szczesny a Pellegrini.

