Juve, Nandez ora è più lontano

31-01-2022 12:37

Si allontana l’arrivo di Nahitan Nandez alla Juventus. I bianconeri, secondo Sky, sono intenzionati a non apportare più modifiche al centrocampo dopo l’arrivo di Denis Zakaria.

E’ quindi più improbabile uno scambio con Kaio Jorge, che potrebbe restare. I sardi per il centrocampista uruguaiano continuano a chiedere 3 milioni di euro per il prestito, più 15 per il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT