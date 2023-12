Juve-Napoli 1-0, Mazzarri non molla lo scudetto: "Ecco perché sono fiducioso". E coccola Kvara e Osi

Dopo il ko con l'Inter, quello con la Juve: il Napoli sempre più giù. Ma Mazzarri vede il bicchiere mezzo pieno: "È un momento no, la ruota girerà dalla nostra parte"

08-12-2023 23:52

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La sconfitta con la Juve – è bastato il gol di Gatti ai bianconeri – fa crollare definitivamente i sogni di rimonta del Napoli. Non la pensa così Walter Mazzarri, che vede il bicchiere mezzo pieno. E parla di momento negativo. “Abbiamo giocato una grande partita. Sono convinto che i risultati arriveranno”.

Juve-Napoli 1-0, l’analisi di Mazzarri. Il tecnico è soddisfatto

Il ko brucia, ma Mazzarri è soddisfatto della prestazione dei suoi. “Chi conosce il calcio, sa che si vive di momenti – ha dichiarato ai microfoni di Dazn l’allenatore del Napoli -. I ragazzi hanno disputato una grande partita, hanno dominato sul piano del gioco, costringendo la Juve a stare nella sua area di rigore per quasi tutto il secondo tempo. Noi abbiamo avuto il torto di non andare sulla traiettoria del cross e di perdere l’uomo in area. Se giochiamo così sono convinto che possiamo fare un filotto di risultati. Che meritiamo”.

Napoli, secondo ko di fila: Mazzarri ci crede nonostante il momento no

Mazzarri continua: “Sono arrivato da poco e non parlo di chi c’era prima. Ma se andava tutto bene, non mi avrebbero chiamato. L’occasione di Kvara è stata clamorosa: se non si riesce a fare un gol così, allora si capisce che non è il nostro momento”. Quando al tecnico di San Vincenzo viene chiesto se crede ancora nello scudetto, risponde così: “Quando un allenatore arriva in un club dove si è vinto, deve cercare di capire quali sono i problemi e provare a risolverli. Io sono fiducioso: ci sono ancora tante partite e non mi pongo limiti. Sarebbe giusto che la ruota iniziasse a girare dalla nostra parte”.

Le stelle del Napoli non brillano: Mazzarri su Kvara e Osimhen

Kvaratskhelia ha sbagliato un gol clamoroso ed è parso nervoso. Osimhen, da poco rientrato dall’infortunio, ha lottato come sempre. Del georgiano Mazzarri dice: “Quando una squadra non abituata a trionfare vince un campionato, l’anno dopo ci sono contraccolpi. Il ragazzo è forte, poi non dimentichiamo che a sinistra non abbiamo terzini che spingono”. Su Osimhen: “È un campione. E quando ritroverà la forma migliore sarà devastante. Anche se poi ci sarà la Coppa d’Africa”. Mazzarri è sicuro: “Se si continua cosi, quando i giocatori importanti recupereranno la condizione migliore, i risultato torneranno di sicuro”.