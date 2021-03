Juve-Napoli, il rinvio scatena la polemica sul web

La partita che non si gioca mai sta diventando una barzelletta. Questo il senso dei commenti alla decisione della Lega di accogliere la richiesta di Juventus e Napoli e di far slittare ulteriormente la data del recupero della gara della terza giornata di andata. L’eliminazione del Napoli dall’Europa League aveva aperto la finestra del 17 marzo ed è per quel giorno che la Lega aveva fissato l’incontro. Ieri il colpo di scena e il nuovo rinvio. Juve-Napoli si giocherà dopo Pasqua, il 7 aprile, giacchè anche la Juve non ha più impegni europei.

Decisiva la telefonata tra De Laurentiis ed Agnelli

A portare verso questo epilogo una telefonata tra De Laurentiis ed Agnelli: il Napoli aveva sollecitato un rinvio già nei giorni scorsi, per evitare tre trasferte durissime in 8 giorni, i bianconeri hanno accolto la proposta solo adesso che sono usciti dalla Champions. Entrambe le società probabilmente sperano di recuperare tutti gli infortunati ma è giusto che decidano loro? Per il web la risposta è no.

Tifosi indignati sui social

Sul web si lamentano quasi tutti: “La Juve ha perso una buona occasione per dimostrare di avere gli attributi. Patetica la scusa del momento terribile. A questo punto mettetegli uno psicologo come allenatore” oppure: “Bello rispettare le regole quando le regole te le fai da te…” e ancora: “Praticamente fanno come c.. gli pare e piace…”.

Si ribellano i tifosi delle altre squadre: “Rinviamo anche Roma Napoli fino a che non tornano gli infortunati giallorossi? Che farsa” e ancora: “possiamo rinviare le partite del Milan aspettando sino a che si svuoti l’infermeria?” oppure: “Prima data utile… si come no…”.

Non manca infine la fantasiosa ricostruzione della telefonata tra i due presidenti: “Me l’immagino già la telefonata: ADL:” Andrea allora che vulimm fà? A rinviamm n’atra vota o aggia chiammà nata vota l’ASL?”…Agnelli:”ok evitiamo di fare un’altra figura di m… internazionale… ADL:” we weee jamm bell jà, o sole, o mare, a pizza”

