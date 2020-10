Juve-Napoli, il Tweet di Varriale ravviva le polemiche

Il match tra Juventus e Napoli non si è disputato sul campo domenica scorsa, ma da giorni sui social si susseguono schermaglie, vivaci discussioni e veri e propri confronti tra i sostenitori delle due squadre. Ogni occasione è buona per riaprire il dibattito sul tema, anche perché il verdetto del giudice sportivo s’avvicina e c’è grande attesa per la sua decisione.

Varriale elogia Marchisio

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, non prende direttamente posizione sulla questione ma elogia chi, nei giorni scorsi, lo ha fatto con coraggio, anche sfidando il disappunto (eufemismo) di molti tifosi che fino a qualche anno fa lo incitavano sul campo. Condividendo un articolo del portale Tuttonapoli – “Marchisio ribadisce: Napoli aveva giocato col focolaio Genoa, con la Juve servivano decisioni prima!” – il giornalista aggiunge: “Idee chiare e coraggio nel portarle avanti. Bravo Claudio Marchisio“.

Il Principino nel mirino

Idee e concetti ribaditi dal ‘Principino’ nel corso del suo intervento a Le parole della settimana, il programma di Massimo Gramellini su Rai 3. Dichiarazioni che, unite ad alcuni Tweet dei giorni precedenti, avevano attirato su Marchisio gli strali di numerosi sostenitori bianconeri delusi. “Ecco perché Agnelli certi ex non li prende in considerazione per la Juventus” e “Da quando è opinionista in Rai sembra un’altra persona” le considerazioni più eleganti sull’argomento.

Varriale-Marchisio, le reazioni

Ancor più accese le risposte al Tweet di Varriale che loda la coerenza dell’ex mediano della Juventus. “Ma infatti siamo d’accordo che fossero necessarie decisioni prima della partita, tipo il Napoli doveva decidere di mettersi in autobus, andare all’aeroporto, prendere un albergo a Torino e domenica sera presentarsi a giocare”, scrive Angelo. “Dopo ‘38 sul campo’, ‘Guardiola sul campo’ e ‘la Champions sul campo’ aggiungerete al vostro palmares del disonore questo ‘3 a 0 sul campo'”, replica Emanuele. E qualcun altro ironizza: “Bravo Claudio!!Un altro anno di Raisport assicurato!!”.

SPORTEVAI | 11-10-2020 10:16