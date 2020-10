Juve-Napoli, bufera su Marchisio: tifosi furiosi

Il caso legato alla mancata disputa di Juventus-Napoli continua a far discutere. In attesa dei giudizi sportivi e di eventuali decisioni dei vertici di Figc e Lega, è il tribunale dei social a improvvisare processi e a emettere verdetti. E sul banco degli imputati finisce addirittura chi non t’aspettesti mai, un’ex bandiera della Juventus.

Marchisio nel mirino

Claudio Marchisio, Principino bianconero ultimamente un po’ ribelle nei giudizi e nei commenti, almeno a detta di molti tifosi bianconeri. Tanti i Tweet dedicati alla vicenda dall’ex centrocampista, compreso un elegante scambio di considerazioni via Twitter con Riccardo Cucchi. “Vero. C’È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensando a tutto quello che è legato a una partita”, si domanda Marchisio. “Io parlo di altro. Non di tifosi del Napoli o della Juve, di società o una partita non giocata. Stiamo sbagliando TUTTI. Che si risolva bene e in fretta. Non solo per Juventus-Napoli ma per tutto il sistema, per lo sport in generale che deve sempre preservare la massima trasparenza e dare esempio a un mondo che tanti amano nel profondo, con passione, ma che ormai tanti lo vivono solo con rivalità Tutti hanno fatto errori, vale per qualsiasi settore! Forse, anzi no, molto peggio in altri ambienti rispetto a Juventus-Napoli, ma tutti noi cerchiamo di far rumore e sbagliando, proprio in una partita di calcio”. Si tratta ovviamente diultimamente un po’ ribelle nei giudizi e nei commenti, almeno a detta di molti tifosi bianconeri. Tanti i Tweet dedicati alla vicenda dall’ex centrocampista, compreso un elegante scambio di considerazioni via Twitter con. “Vero. C’È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensando a tutto quello che è legato a una partita”, si domanda“Io parlo di altro. Non di tifosi delo della, di società o una partita non giocata. Stiamo sbagliando TUTTI. Che si risolva bene e in fretta. Non solo perma per tutto il sistema, per lo sport in generale che deve sempre preservare la massima trasparenza e dare esempio a un mondo che tanti amano nel profondo, con passione, ma che ormai tanti lo vivono solo con rivalità Tutti hanno fatto errori, vale per qualsiasi settore! Forse, anzi no, molto peggio in altri ambienti rispetto ama tutti noi cerchiamo di far rumore e sbagliando, proprio in una partita di calcio”.

L’ultimo Tweet del Principino

Marchisio sul suo profilo ufficiale: “ Vi soffermate su Juventus-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???”. E non è finita. Ecco l’ultimo Tweet disul suo profilo ufficiale: “

Le reazioni dei tifosi Juve

Marchisio“, scrive un sostenitore bianconero. “Claudio Marchisio ha ancora un conto in sospeso con Gandhi e Martinazzoli“, ironizza un altro follower. Mentre qualcuno maligna: “Marchisio deve difendere il posto appena avuto in Rai”. L’indignazione corre sul web: “Forse quando ci domandiamo perché ad alcune bandiere della Juve non vengono assegnate cariche dirigenziali, dovremmo pensare che Agnelli li conosce molto meglio di noi…”. E un altro ricorda: “Marchisio ha cambiato musica dopo che la Juve lo ha congedato.. prima non aveva peli sulla lingua nel dire che il Napoli gli stava sul c… e fu insultato per questo. Per me è evidente che non è in buoni rapporti con la dirigenza”. Considerazioni di buon senso. Ma forse proprio per questo, considerazioni che non piacciono ai forcaioli da tastiera. “Mi sto vergognando per il tweet di“, scrive un sostenitore bianconero. “ha ancora un conto in sospeso con Agnelli dai”, è un altro commento. “Marchisio sta diventando un mix tra“, ironizza un altro follower. Mentre qualcuno maligna: “deve difendere il posto appena avuto in Rai”. L’indignazione corre sul web: “Forse quando ci domandiamo perché ad alcune bandiere dellanon vengono assegnate cariche dirigenziali, dovremmo pensare cheli conosce molto meglio di noi…”. E un altro ricorda: “Marchisio ha cambiato musica dopo che lalo ha congedato.. prima non aveva peli sulla lingua nel dire che ilgli stava sul c… e fu insultato per questo. Per me è evidente che non è in buoni rapporti con la dirigenza”.

