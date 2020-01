Juve, nessuno lo difende più: “Non hai portato niente”

La Juventus vince a Roma ed è campione d’inverno, ma sul web, ancora una volta, si dibatte quasi esclusivamente del livello di gioco raggiunto dai bianconeri con la gestione di Maurizio Sarri.

Dal tecnico toscano ci si aspettava una crescita sul piano della manovra e della spettacolarità, cosa che nel girone di andata s’è vista raramente: la Juventus vince, ma gioca un calcio assai lontano da quello che il tecnico toscano ha proposto nella sua ultima esperienza in serie A, al Napoli.

ANCHE PISTOCCHI. Dopo il match dell’Olimpico, anche sostenitori storici di Sarri come Maurizio Pistocchi sono costretti ad ammettere che di “sarriano” questa Juve ha ben poco. “Roma-Juventus 1-2 – scrive il giornalista su Twitter – Alla Juve bastano 11’ minuti per chiudere la partita: segna Demiral, raddoppia-rigore Veretout su Dybala-CR7. Poi solo Roma, Juve brutta e sprecona, che soffre sino al 90’ dopo il gol su rigore di Perotti. Si fa male Zaniolo, la Juve non è bella ma Campione d’Inverno”.

Ma è nel dialogare con i suoi follower che Pistocchi lancia le critiche più severe all’allenatore bianconero. “Hai visto la mano di Sarri?”, gli chiede Giuseppe. E Pistocchi replica sincero: “Stasera zero. Zero”.

Ancora più cattiva è la risposta alla domanda di un altro follower, Franco, che chiede “Signor Pistocchi, ma sinceramente la Juve le sembra piú forte o piú debole di quella di Allegri?”. Il giornalista risponde senza mezze misure: “Quella di stasera era la Juve di Allegri”.

TIFOSI STANCHI. Parole, quelle di Pistocchi, in sintonia con quelle dei tifosi, juventini e non. “Allegri a mio parere sa leggere per meglio le partite in corsa, non parlo del gioco. Un Dybala così non puoi toglierlo. Spero che presto si veda la mano di Sarri per 90 minuti”, scrive Savino, tutto sommato uno dei più morbidi verso Sarri.

Brenner ci va giù più duro: “Sarriball! Giusto Maurizio? Giocano da schifo e vincono con le solite spintarelle. Il resto è solo cinema che fa la stampa!”.

Il bilancio finale è quello di Riccardo: “Maurizio, la Juve mi sembra indietro rispetto all’anno scorso. I passi avanti nel gioco sono pochi (stasera nulli); allo stesso tempo, pare meno solida e meno lucida nella gestione dei momenti clou”.

SPORTEVAI | 13-01-2020 09:15