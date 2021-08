Juve: Non solo Cr7 e Szczesny, per i tifosi i problemi sono altri due

Il mal di pancia di Ronaldo sicuramente (secondo il Corriere della Sera Cr7 avrebbe confidato ai compagni che spera ancora di andar via), le papere di Szczesny che non darebbe affidamento ma non solo. A preoccupare i tifosi della Juventus dopo il rocambolesco pari con l’Udinese sono anche altri. Mentre tutte le altre sei grandi viaggiano a gonfie vele i bianconeri sembrano impantanati in guai nuovi e vecchi. E il possibile addio di Cr7 non è l’unico.

Per Ravezzani Morata e il centrocampo sono problemi seri per la Juve

A mettere il dito nella piaga è Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: “Analizziamo seriamente la Juve? I problemi sono: 1 centrocampo non all’altezza (vediamo come andrà con Locatelli) 2 situazione Cr7 ancora irrisolta (se non parte, deve rendersi disponibile in modo più umile) 3 Incostanza di Morata. Il portiere ha sbagliato, ma non mi sembra il primo problema della squadra. Il resto del gruppo è solido, anche se manca un vero fuoriclasse. Pretendere un gioco spettacolare é assurdo (hanno fallito sia Sarri che Pirlo). Servirà mestiere e un po’ di fortuna per vincere lo scudetto. (Oh, poi magari sbaglio…)”.

I tifosi della Juve sono preoccupati per la rosa

Fioccano i commenti sui social: “Secondo me anche una difesa sopravvalutata con un chiellini a mezzo servizio, Bonucci che non è un leader ma un ottimo gregario e De Ligt che non si sta esprimendo da top player” o anche: “Se si valuta un centrocampo con Bentancur (titolare) e Ramsey + Bernardeschi… beh, allora non è all’altezza. Datemi Locatelli Rabiot e Benta e poi vediamo…” e poi: “Su Morata: si sa da sempre che fa più gioco (e assist) che goal. Ma i goal che fa sono spesso decisivi” oppure: “I limiti tecnici sono quelli di non avere un centrocampista centrale escluso Locatelli coi piedi buoni e l’attitudine a saltare il pressing. Per il resto la Juve ha tutto, deve ritrovare solo l’attitudine alla concentrazione cosa che ha perso negli 3 anni ( non due )” e infine: “aggiungerei mancanza di mentalità vincente e di capacità di lettura delle situazioni. Soprattutto del centrocampo che è il cuore della squadra. Se mancano queste componenti non puoi diventare cinico e blindare il risultato”.

SPORTEVAI | 24-08-2021 10:32