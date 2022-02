Juve: novità clamorosa sulla Super Lega, la mossa di Agnelli

26-02-2022 14:36

Juventus, Barcellona e Real Madrid tornano alla carica: secondo quanto riportano i media inglesi, i tre club europei sono pronti a riproporre la Super Lega, cambiando la formula per il diritto di accesso al torneo europeo, che fu bocciato quasi un anno fa.

Super Lega: Juve, Real e Barcellona ci riprovano, le novità

La società bianconera e i due giganti del calcio spagnolo, gli unici tre club che non hanno ripudiato o accantonato il progetto dopo le rinunce di Inter, Milan, Atletico e sei società di Premier League, hanno in mente di proporre una nuova competizione che prenda il posto dell’attuale Champions League, organizzata dall’Uefa.

Secondo quanto riporta il Telegraph, la differenza sostanziale è che la lega non sarà completamente chiusa, ma garantirà una quota di partecipanti sulla base dei piazzamenti dei rispettivi campionati europei.

Super Lega, atteso un intervento di Agnelli

Sempre secondo il Telegraph, il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli interverrà personalmente il prossimo giovedì a un summit sull’industria sportiva, in cui presenterà la nuova versione della Super Lega. Agnelli, Laporta e Perez avrebbero redatto un documento dettagliato in cui si scagliano contro l’attuale gestione dell’Uefa, a loro dire incapace di valorizzare i club con l’attuale format e troppo legata al presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi.

Uefa, Ceferin: “Non c’è più rapporto con Agnelli”

L’attuale presidente della Uefa Ceferin due settimane fa era tornato ad attaccare Agnelli sulla questione: “Non esiste più un rapporto con lui, resto ancora scioccato pensando a come certe persone, per i propri interessi, siano pronte a uccidere il calcio da un giorno all’altro. Pensano ancora che la Super Lega esista allo stesso modo di chi crede che la Terra è piatta. Ma per almeno i prossimi dieci anni non esiste questa minaccia, nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio sia solo questione di soldi”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

OMNISPORT