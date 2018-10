Juve: nuovo affare con il Boca

Contatti in corso tra Juve e Boca per Leonardo Belardi.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il difensore centrale classe ‘99, ritenuto da molti come uno dei giovani più interessanti del campionato argentino.

Il Barcellona ha già avanzato una proposta da 5 milioni che non è stata, però, accettata. La Juve punterà sui buoni rapporti con il club di Buenos Aires per battere la concorrenza non solo dei blaugrana, ma anche di Liverpool e Manchester City. I bianconeri si incontreranno presto con il Boca per ridefinire l’accordo su Bentancur (gli argentini detengono, infatti, il 50% sulla futura rivendita del giocatore): difficile non immaginare che, durante l’incontro, non si parli di Belardi e di un suo possibile trasferimento a Torino.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 15:00