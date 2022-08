Juve, parla l'ex Matuidi: "Dybala alla Roma? Una scelta che mi ha sorpreso"

27-08-2022 11:34

“Paulo Dybala alla Roma? Devo ammettere che mi ha sorpreso”. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex juventino Blaise Matuidi, attualmente all’Inter Miami in Mls (stessa squadra di Gonzalo Higuain), ha parlato del suo passato in bianconero.

“Una scelta che mi ha sorpreso – ha aggiunto Matuidi – di passare in giallorosso. Ma credo che sia per Paulo che per la Juve c’era la voglia di percorrere strade diverse. Angel Di Maria? Un giocatore speciale, ho giocato insieme a lui al PSG. Si tratta di una di quelle operazioni da salto di qualità. Leandro Paredes? Con lui non ho mai giocato ma si tratta di un ottimo innesto per la Juve”.