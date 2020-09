Juve, Pjanic spiega l'addio: "Servivano nuovi stimoli"

L’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in conferenza stampa si è presentato come nuovo giocatore del Barcellona: “Grazie al club e al presidente. Per me è un orgoglio enorme essere qui. Lotterò per portare il club dove merita di stare e per vincere trofei. Giocare qui da avversario era un grande orgoglio. Da piccolo sognavo di giocare nel Barça, essere parte di questa squadra è straordinario. Sono nel club più grande del mondo, è una tappa importantissima per la mia carriera”.

L’addio alla Juventus: “Andar via dalla Juve è complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore ha lo stimolo di crescere e avere nuove sfide. Dopo nove anni in Italia avevo bisogno di nuovi traguardi e il Barça era il mio sogno”.

OMNISPORT | 15-09-2020 14:55