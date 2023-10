Juve, Pogba giovedì conoscerà il suo destino: Hojbjerg già nel mirino dei bianconeri

Giovedì arriverà l’esito delle controanalisi per Paul Pogba ma la Juventus già pensa al futuro e al mercato di gennaio con la pista del danese Hojbjerg del Tottenham che resta sempre caldissima

03-10-2023 11:01

E’ già tempo di mercato per la Juventus o probabilmente lo sarà nella giornata di giovedì quando arriverà l’esito delle controanalisi di Paul Pogba. Il calciatore francese saprà se la positività al testosterone riscontrata nel controllo di Udine verrà confermata o sarà cancellato. Un momento fondamentale anche per la società bianconera che dovrà programmare il suo futuro.

Juve: occhi puntati sul caso Pogba

E’ il momento del campione B, dopo la positività al testosterone riscontrata nel controllo antidoping effettuato a Udine, Paul Pogba ora spera in un ribaltamento, giovedì ci sarà l’esito delle controanalisi che potrebbero confermare la positività o ribaltare completamente la situazione. Una giornata fondamentale per il giocatore francese ma anche per la Juventus che come spiegato anche da Giuntoli, attende la “sentenza”, per capire come muoversi in chiave futura.

Hojbjerg nel mirino: a gennaio si fa sul serio

Se la positività di Pogba dovesse essere confermata anche dalle controanalisi, è evidente che la Juventus dovrà già cominciare a proiettarsi sul mercato di gennaio. A centrocampo Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi, anche se non ci sono da giocare le coppe europee, la squadra ha bisogno di qualità.

Nelle ultime settimane è emerso sempre con maggior forza il nome di Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese sembra avere tutte le caratteristiche per inserirsi nella mediana bianconera e al Tottenham in questo inizio di stagione ha avuto pochissimo spazio. Ovviamente la trattativa è tutt’altro che semplice visto che la richiesta degli Spurs si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma le parti si sono già messe al lavoro.

Mercato già in fermento: la Juve pensa al futuro

Il nome di Hojbjerg non è l’unico nella lista di Cristiano Giuntoli che valuta anche profili alternativi come Koné del Borussia Moenchengladbach e Fofana del Monaco. L’inizio di campionato è stato positivo ma non esaltante e la Juve comincia a pensare anche alle mosse per la prossima estate. Mettere a posto i conti del club è fondamentale ma lo è anche costruire una squadra che possa tornare ai vertici.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare per la pista che porta a Domenico Berardi, che resta un pallino del nuovo responsabile dell’area sport, e che in estate potrebbe tornare d’attualità. Ma secondo la Gazzetta i bianconeri seguono molto da vicino anche il 21enne ucraino Georgiy Sudakov dello Shakhthar.