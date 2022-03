Juve, rabbia e ironia sul web per il rinnovo del pupillo di Allegri

08-03-2022 13:37

Nonostante i progressi in classifica della Juventus, i tifosi bianconeri continuano a chiedere un profondo rinnovamento dell’organico nel prossimo calciomercato, con l’arrivo di giocatori di maggiore qualità tecnica – in particolare a centrocampo – e l’addio di quegli elementi che hanno deluso in questa stagione.

L’ipotesi rinnovo per De Sciglio

Per questo motivo non è stata ben accolta sui social network dedicati al tifo bianconero la notizia diffusa oggi dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui la dirigenza della Juve sarebbe pronta a offrire un prolungamento di contratto a Mattia De Sciglio, difensore in scadenza a fine campionato.

Al terzino, attualmente infortunato, la Juve vorrebbe proporre un contratto con ingaggio ribassato, pari a 2 milioni di euro rispetto ai 3 percepiti oggi. Un’ipotesi, però, che non piace alla tifoseria bianconera: De Sciglio è visto da molti come un gregario non adatto alle grandi ambizioni della Juventus e inoltre è stato messo nel mirino da una parte degli juventini perché identificato come un pupillo del tecnico Max Allegri.

Rabbia e ironia dei tifosi bianconeri

Sui social, dunque, la notizia della sua possibile permanenza alla Juve è stata accolta con rabbia e ironia. “Un rinnovo a 2 milioni di euro mi sembra una rapina a mano armata per un bidone del genere”, commenta senza mezze misure Giancarlo su Facebook.

“Se diamo 2 milioni a De Sciglio vuol dire che siamo proprio messi male”, aggiunge Vito. “Credo che per 2 milioni la cosa si possa anche fare – scrive Francesco, prima di affondare nel sarcasmo – secondo me per giocare De Sciglio 2 milioni alla Juventus potrebbe darglieli…”. “Due milioni? Due milioni di lire spero”, aggiunge Piero.

Armando è più possibilista: “De Sciglio è ottimo per la panchina, ma 2 milioni sono troppi”. Francesco, invece, è categorico: “Basta con De Sciglio, quando lo prendiamo un terzino che sa fare tutte e due le fasi di gioco?”.

