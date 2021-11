Juve, rivolta social contro senatore: “Non è leader, basta esaltarlo"

01-11-2021 13:57

Cinque motivi per ripartire da Paulo Dybala. A fornirli è la Gazzetta dello Sport, che stamattina spiega perché la Juve dovrebbe aggrapparsi all’argentino per tirarsi fuori dalla crisi nera in cui è piombata dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona. Ma la teoria della rosea non trova d’accordo la stragrande maggioranza dei tifosi juventini: sui social, infatti, sono tantissimi i commenti di chi fatica a vedere il “10” come leader della rinascita bianconera.

Juve, Dybala leader della rinascita

Stato di forma, carattere, maturità, qualità e attaccamento alla maglia. Sono le 5 variabili citate dalla Gazzetta dello Sport che dovrebbero spingere la Juventus a ripartire da Dybala in questo momento difficile. Nell’articolo si legge anche:

“L’ultimo Dybala è una versione tanto evoluta da quella che – appesantendo il calciatore – veniva indicata addirittura come possibile eredità di Messi. Paulo ha avuto bisogno dei suoi tempi per diventare un calciatore importante anche in termini di continuità di rendimento, ha commesso qualche errore di gioventù e affrontato momenti difficili a causa dei suoi problemi fisici e non solo. Ora ha le idee chiare su cosa vuole essere: Paulo Dybala, e non la controfigura di qualunque altro campione”.

Critiche alla Joya sui social juventini

Un giudizio suffragato dai fatti, visto che la “Joya” è stato uno dei pochissimi juventini a brillare nelle ultime due sconfitte, ma i tifosi cosa ne pensano? Per molti le celebrazioni a mezzo stampa del sudamericano sono a dir poco eccessive. C’è chi scrive: “Giocatore sopravvalutato ai massimi livelli, in serie A ci sono molti attaccanti migliori di lui, ma la stampa di parte di questo pseudopaese lo ha eletto gran fuoriclasse”.

Qualcuno rilancia il concetto con toni ancor più forti: “Ma basta con sta banalità che continuate a ripetere tutti. Ma le guardate le partite? Definire Dybala un leader è una bestemmia”. E ancora: “Fra un po’ fa 40 anni e ancora speriamo che faccia vedere il suo talento, aspettiamo ancora il nuovo Messi”. Oppure: “Sono anni che lo aspettiamo ma delude sempre. Tra CR7 e Dybala era meglio lasciar andare Dybala”.

Il partito dei fan di Dybala

Il partito dei fan dell’argentino è in netta minoranza sui social, ma qualche post a suo sostegno comunque c’è. “Dybala nella mia squadra lo vorrei sempre” scrive un tifoso. Mentre un altro, infine, crede che i problemi della Juve siano ben altri: “A Paulo non possiamo dire niente, ha dimostrato sempre di meritarsi la maglia. Non è Dybala che non va, è il resto della Juve che non è alla sua altezza”.

