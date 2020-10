Juve, Ronaldo polemico: il messaggio rabbioso solleva un polverone

Cristiano Ronaldo torna a farsi sentire su Instagram. L’attaccante della Juventus ha inviato due messaggi sul suo profilo social che evidenziano la sua frustrazione (mi “sento un animale in gabbia”, avrebbe detto agli amici) e la sua voglia di tornare al più presto in campo, per ora negata dopo essere ancora risultato positivo al Coronavirus dopo gli ultimi tamponi.

CR7 prima ha mandato un messaggio al mondo Juve e ai suoi compagni: “Mi sento bene e in salute, forza Juve!”, scatenando i like dei suoi milioni di followers. Poi ha inviato un altro post, più polemico, che fa emergere la sua rabbia per l’inattività nonostante si senta benissimo (è asintomatico).

“PCR is a bullshit”, ovvero “il tampone è una str…”, è la frase del cinque volte Pallone d’Oro che ha sollevato un polverone e sta scatenando gli utenti dei social in tutto il mondo, con reazioni anche molto negative all’ultima affermazione del portoghese.

Ronaldo si è scoperto positivo lo scorso 13 ottobre durante il ritiro della Nazionale portoghese. Tornato subito in Italia (con polemiche annesse sulla sua presunta violazione della bolla), CR7 si è messo in quarantena a casa, con la speranza di tornare al più presto a disposizione di Andrea Pirlo, soprattutto per la partita di Champions League contro il Barcellona del rivale Lionel Messi. Ma le continue positività lo stanno indispettendo: da qui lo sfogo.

OMNISPORT | 28-10-2020 14:57