Juve, scatta la petizione per il rinnovo: e non si tratta di Dybala

19-01-2022 09:24

Clima più sereno alla Juve dopo le bella prestazione e il passaggio del turno in Coppa Italia. Il 4-1 alla Sampdoria ha disteso il clima attorno a Dybala, ma c’è un’altra questione che tiene banco: quella relativa al rinnovo di Cuadrado. Il colombiano non ha ancora prolungato il suo accordo col club bianconero, ha 34 anni e molti tifosi temono che dietro i tentennamenti del club ci sia la volontà di svecchiare l’undici titolare. L’addio di Cuadrado sarebbe una mazzata per molti.

Cuadrado, le parole sul rinnovo con la Juve

Il diretto interessato per ora sta glissando sulla questione. Queste le parole di Cuadrado dopo la sfida coi blucerchiati, aperta proprio da un suo gol su punizione: “È molto importante trovare i gol anche con i nostri attaccanti, penso che ci riempia di fiducia per affrontare quello che verrà da oggi in avanti, che saranno partite difficilissime. Ma stiamo trovando la strada giusta e dobbiamo continuare così. I rinnovi? Noi siamo tranquilli, dobbiamo semplicemente lavorare e aspettare la società. La dirigenza conosce quello che vogliamo, siamo contenti qui e vediamo cosa accadrà”.

Rinnovo per Cuadrado, l’appello di Chirico

Più diretto Marcello Chirico, direttore de Il Bianconero. Da parte del giornalista un vero e proprio appello alla società per blindare il colombiano: “Cuadrado avrà 34 anni ma va rinnovato assolutamente. È lui che ha sbloccato la partita, è lui che ha creato altre occasioni, avrebbe potuto anche raddoppiare. È un giocatore di cui la Juve non può fare a meno. Si parla tanto di Dybala, che è il giocatore più forte della rosa della Juve ma per cui bisogna ponderare bene l’investimento viste le sue condizioni fisiche. Che si aspetta invece a blindare Cuadradone?”.

Gli juventini vogliono che Cuadrado resti

E i tifosi? Tutti a favore della permanenza di Cuadrado. Praticamente un plebiscito sui social, soprattutto in relazione alle voci che vorrebbero l’Inter in contatto col suo procuratore, Lucci. “Se Cuadrado andasse all‘Inter mi spezzerebbe il cuore molto più di un Dybala“, ammette Clarissa. “Ma non era solo un cascatore?”, polemizzano in tanti. Thepirategirl si associa agli appelli al club: “Rinnovatelo a vita” E Roberto sottolinea: “La sua duttilità è impressionante. A breve lo vedremo anche in porta”.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DI SERIE A DELLA JUVENTUS

SPORTEVAI