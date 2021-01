Juve, sempre più vivo l'interesse per un ex interista

Sembrano lontani i tempi in cui, in casa Inter, teneva banco il caso Mauro Icardi e le relative problematiche legate anche a Wanda Nara. Il problema è stato risolto con la cessione al Paris Saint German, uno dei club, ma non l’unico che era interessato all’argentino.

Non l’unico perché, è corsa risaputa, che anche la Juventus abbia sempre manifestato interesse per l’ex numero 9.

Intanto l’attaccante sta vivendo finalmente un momento felice a Parigi in virtù dell’arrivo del nuovo tecnico Pochettino ed è anche ben protetto e tutelato dalla società e da Leonardo.

Eppure questo non basta ad allontanare le voci di mercato e la voglia del DS bianconero Paratici, come riporta calciomercato.com, di portare Maurito in maglia bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni l’affare non sarebbe cosa semplice visto che la scorsa estate, l’Inter avrebbe deciso di “proteggersi” dall’avversario di sempre e di inserire una sorta di clausola “anti juve”.

Oltre i 50 milioni già spesi per avere il cartellino del classe 1993 si prevede che qualora il club francese voglia cedere Icardi alla Juve potrà farlo solo versando altri 15 milioni di € ai nerazzurri.

Insomma una questione non da poco e di certo un dettaglio non trascurabile che non sembra però spaventare o preoccupare troppo la Juve alla cerca di un‘altra punta.

Icardi è tornato anche il gol al rientro dall’infortunio e nell’ultima partita di Ligue 1 contro l’Angers dopo il suo ingresso è arrivato il gol del PSG: finalmente, a prescindere dalle voci di mercato, sembra aver trovato la sua dimensione anche in Francia.

