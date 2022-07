Juve: spunta il nome di Paredes come regista

01-07-2022 09:44

“La Juve pensa al regista: Paredes primo della fila” questo il titolo che si trova oggi sul Corriere dello Sport.

Il tecnico Massimiliano Allegri infatti, sta valutando l’ipotesi di poter inserire in rosa una figura di un play a centrocampo che possa liberare le qualità di Locatelli e Pogba e il centrocampista argentino del PSG è il primo nome in lista.

Ha già lavorato con Adrien Rabiot (ex dei parigini che però potrebbe essere ceduto proprio per far spazio all’ex Roma) mentre a Parigi potrebbe tornare Moise Kean. L’alternativa è Jorginho, un vecchio pallino di Allegri non semplice però da strappare al Chelsea, pur se in scadenza tra un anno.

