Juve, spunta Torreira come alternativa a centrocampo

Il ritorno di Paul Pogba a Torino non può essere abbastanza per mettere a posto le diverse falle mostrate del centrocampo della Juventus nel corso degli ultimi anni. La più evidente? La mancanza di un regista che detti i tempi con personalità e precisione ai compagni, nel cuore della manovra.

Dal momento dell’addio di Miralem Pjanic nell’estate del 2020 infatti, la Vecchia Signora non ha più trovato un riferimento in tal senso: Arthur è stato un investimento fallimentare, Rodrigo Bentancur non è stato capace di adattarsi nel ruolo e Manuel Locatelli non è puramente un giocatore d’impostazione.

Pertanto, la Juve è tornata con convinzione sulle vecchie piste che portano a Jorginho e Paredes, che tuttavia restano difficili da percorrere per via delle alte richieste sia per il trasferimento sia soprattutto per l’ingaggio.

Ecco dunque l’ipotesi Lucas Torreira, tornato all’Arsenal dopo il prestito semestrale alla Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano non sembra essere molto gradito ad Arteta, allenatore dei Gunners, che per questo motivo lo vorrebbero vendere, evitando di arrivare in scadenza di contratto tra un anno.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, lo stesso agente del giocatore, Oscar Bentancourt, ha proposto il suo assistito alla dirigenza bianconera, che potrebbe effettivamente ragionare a una trattativa con i londinesi. Magari anche a uno scambio alla pari, con Adrien Rabiot che aveva manifestato la sua volontà di misurarsi con la Premier League.

