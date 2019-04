Juve, spunta un nome nuovo per la difesa

Messo in cassaforte l’ottavo scudetto consecutivo, e svanita a gennaio la possibilità di vincere la Coppa Italia per la sesta volta di fila, la Juventus ha visto interrompersi già ai quarti di finale contro l’Ajax il sogno di lottare fino alla fine per conquistare l’agognata Champions League.

La stagione dei bianconeri è quindi virtualmente conclusa e si può pensare al futuro, che vuol dire mercato per provare a rendere la rosa ancora più competitiva in vista della prossima edizione della Champions.

Quella della Juve sarà quindi un’altra estate da protagonista sul fronte campagna acquisti. Certo di colpi come Cristiano Ronaldo non se ne possono fare ogni anno, ma la conferma del portoghese sarà il primo acquisto per rilanciare la sfida europea. Al resto ci dovrà pensare il ds Fabio Paratici, deciso a rinforzare la rosa nei punti chiave.

Gli obiettivi sono numerosi, alcuni dei quali accomunati dalla giovane età. Il primo è Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina e della Nazionale, applaudito a lungo dai tifosi bianconeri durante la recente gara tra la Juve e i viola giocatasi all’Allianz Stadium, nella quale il figlio d’arte ha messo in mostra tutte le proprie capacità. Chiesa è stato visionato da vicino anche durante la gara tra Fiorentina e Sassuolo, nella quale è stato protagonista un altro dei nuovi Azzurri del ct Mancini, Stefano Sensi. Il centrocampista riminese piace alla Juventus dai tempi del Cesena, i buoni rapporti con il club emiliano possono favorire l’affare, al quale però lavora da tempo anche il Milan.

A proposito di giovani, anche e soprattutto la difesa dovrà subire una notevole rinfrescata. A questo proposito non è scemato l’interesse verso Merih Demiral, il turco classe ‘98, anch’egli in forza al Sassuolo, dove è arrivato a gennaio in prestito dall’Alanyaspor proprio in sinergia con la Juventus, che segue da tempo anche il ben più esperto Stevan Savic, montenegrino dell’Atletico Madrid, ex Fiorentina.

2019-04