Juve stai scherzando? Il titolo del tabloid scatena ira tifosi

I tabloid inglesi, si sa, non sono mai andati troppo per il sottile, soprattutto con i loro titoli schietti ai limiti dell’offesa. Che si tratti di politica, sport oppure del più frivolo gossip, la stampa scandalistica d’Oltremanica ha sempre privilegiato gli affondi diretti alle perifrasi. I tifosi della Juventus, però, non potevano immaginare che nel mirino di un celebre giornale londinese sarebbe finita proprio la Vecchia Signora.

Juve, il titolo del Daily Express

È stato il Daily Express, attraverso la sua appendice sportiva della domenica – il Sunday Express – a punzecchiare il club di Andrea Agnelli con un paio di considerazioni piuttosto salaci. A riportarle su Twitter è il giornalista Giovanni Capuano, sul suo profilo: “Il Daily Express se la prende con la Juventus: Sta scherzando, vuole Pogba a gennaio in prestito (seppure con obbligo di riscatto in estate)”.

Daily Express vs Juve, le reazioni dei tifosi bianconeri

Alcuni tifosi sottolineano anche l’affondo contenuto in un occhiello dell’articolo a tutta pagina sull’affare Pogba: “Cheeky italians”, vale a dire “Italiani sfacciati”. “Beh, a me sembra una buona idea”, scherza Massimo. “Vabbè, se insistono Ramsey glielo possiamo pure girare”, propone un altro tifoso. Tony invece s’arrabbia: “E dove sarebbe lo scherzo? È la stessa formula utilizzata per Morata“. E arriva una risposta pepata da un altro utente: “Morata non lo voleva neanche la madre, visti i numeri (un po’ come Lukaku allo United), Pogba prende il doppio dello stipendio”.

Juve nel mirino, i tifosi delle altre

Anche i sostenitori di altre formazioni italiane intervengono nella discussione. Per esprimere solidarietà ai bianconeri? Macché. “Capuano spiegagli che avete le pezze al c…”, è il poco elegante commento di Massimo. “Che accattoni”, twitta un altro utente. “Altra figura di m… fuori dai confini”, ironizza Dany attirando la risposta di un fan juventino: “Sì come quando compriamo Ronaldo o De Ligt“.

SPORTEVAI | 13-12-2020 10:05